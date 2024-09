Grana extra à terceira idade: R$1412 do BPC caindo na conta em poucos dias

INSS libera calendário de pagamentos do BPC para setembro. Veja as datas e como garantir que o benefício será depositado na sua conta corretamente.

O INSS atualizou o calendário de pagamentos do BPC (Benefício de Prestação Continuada) para o mês de setembro, trazendo boas notícias para os beneficiários. Cerca de 6 milhões de pessoas receberão o valor de um salário mínimo nos próximos dias.

O BPC não é um benefício previdenciário, o que significa que não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para recebê-lo. O pagamento é assistencial e voltado para quem se enquadra nos critérios de renda, ou seja, quem tem uma renda familiar per capita de até 25% do salário mínimo e está inscrito no Cadastro Único.

Agora, vamos entender como funciona o calendário de pagamentos e o que você deve fazer para garantir o recebimento do benefício.

Beneficiários do BPC receberão R$ 1.412 em setembro. Confira as datas de pagamento e como verificar se o valor estará disponível para saque. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do BPC para setembro

O pagamento do BPC segue um cronograma definido pelo INSS, que começa na primeira semana de setembro.

Os primeiros a receber serão aqueles cujo número final do benefício vai de 1 a 5. Os depósitos serão realizados nos primeiros cinco dias úteis do calendário.

Confira as datas de liberação para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24/09

24/09 Final 2: 25/09

25/09 Final 3: 26/09

26/09 Final 4: 27/09

27/09 Final 5: 30/09

30/09 Final 6: 01/10

01/10 Final 7: 02/10

02/10 Final 8: 03/10

03/10 Final 9: 04/10

04/10 Final 0: 07/10

Quem recebe valores acima de R$ 1.412 também segue um calendário específico, que começa em 1º de outubro. Nesse caso, os depósitos são realizados de acordo com a tabela abaixo:

Final 1 e 6: 01/10

01/10 Final 2 e 7: 02/10

02/10 Final 3 e 8: 03/10

03/10 Final 4 e 9: 04/10

04/10 Final 5 e 0: 07/10

Confira ainda hoje:

Como consultar o pagamento do BPC em setembro?

Se você é beneficiário do BPC e quer verificar se o pagamento será realizado, é importante estar atento à situação do seu Cadastro Único.

O benefício está passando por um pente-fino, e aqueles que não mantiveram o cadastro atualizado correm o risco de ter os valores bloqueados.

Para evitar problemas e garantir que o pagamento será liberado, é possível consultar a situação do benefício diretamente no aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo para verificar:

Acesse o aplicativo Meu INSS e faça login.

No menu principal, procure pela opção “Extratos”.

Em seguida, selecione “Extrato de pagamentos”.

Escolha o mês de setembro para verificar se o pagamento está programado.

Informações importantes sobre o BPC

O BPC é pago no valor de um salário mínimo , atualmente R$ 1.412, e é destinado a idosos e pessoas com deficiência que vivem em situação de vulnerabilidade.

, atualmente R$ 1.412, e é destinado a idosos e pessoas com deficiência que vivem em situação de vulnerabilidade. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único , que é o sistema utilizado pelo governo para identificar famílias de baixa renda.

, que é o sistema utilizado pelo governo para identificar famílias de baixa renda. A renda familiar per capita não pode ultrapassar 25% do salário mínimo , o que equivale a R$ 353 por pessoa, para que o beneficiário seja elegível.

, o que equivale a R$ 353 por pessoa, para que o beneficiário seja elegível. O pagamento é feito diretamente na conta do beneficiário e pode ser consultado pelo aplicativo Meu INSS ou nos terminais de saque da Previdência Social.

Confira ainda hoje: FGTS de contas inativas: como sacar em 2024 de verdade