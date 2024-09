Problemas para votar? Veja o que fazer antes do dia das eleições; passo a passo

As eleições desempenham um papel importante na democracia brasileira, e a participação ativa dos cidadãos ao votar é essencial para a integridade do processo eleitoral.

Diversos problemas podem impedir um eleitor de exercer seu direito ao voto, como pendências com o título eleitoral ou a falta de documentos necessários. Essas questões podem impedir a participação efetiva no processo eleitoral, comprometendo a sua voz nas eleições.

Entender e resolver essas pendências antes do dia da eleição é crucial para garantir sua participação. Procrastinar pode levar a imprevistos no dia do pleito, afetando seu direito de votar.

Aqui, você encontrará informações detalhadas sobre como evitar problemas e assegurar que sua votação ocorra sem contratempos. Siga as orientações para regularizar sua situação e participar das eleições com tranquilidade.

Procrastinar pode levar a imprevistos no dia do pleito, afetando seu direito de votar. (Foto: José Cruz/Agência Brasil-noticiasmanha.com.br).

Motivos que podem impedir você de votar

Diversos fatores podem impedir um eleitor de comparecer às urnas. Conheça as principais razões e como resolvê-las:

Pendências no título eleitoral: Se você não regularizou seu título eleitoral até o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, poderá ser impedido de votar. Isso inclui a ausência em eleições anteriores sem a devida justificativa. Para regularizar a situação, é necessário comparecer ao cartório eleitoral e resolver qualquer pendência antes do prazo final.

Título cancelado: O título eleitoral pode ser cancelado se o eleitor não votar nem justificar sua ausência em três eleições consecutivas. Para recuperar seus direitos, o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral e solicitar a regularização do título.

Suspensão de direitos políticos: Em casos de incapacidade civil absoluta, condenação criminal com sentença transitada em julgado, ou improbidade administrativa, os direitos políticos podem ser suspensos. Para que os direitos sejam restabelecidos, é necessário resolver a situação legal pendente.

Falta de biometria: Em localidades onde foi concluído o recadastramento biométrico, eleitores que não realizaram esse processo não poderão votar. A solução é comparecer ao cartório eleitoral para realizar a revisão biométrica antes do prazo estipulado.

Serviço militar obrigatório: Eleitores do sexo masculino que estão cumprindo o serviço militar obrigatório têm seus direitos políticos suspensos durante o período de serviço. Após a conclusão do serviço, é necessário regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.

Documentos necessários para votar

Para participar das eleições, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Confira os documentos aceitos:

Carteira de identidade: Documento oficial de identificação civil.

Documento oficial de identificação civil. Passaporte: Documento válido internacionalmente para identificação.

Documento válido internacionalmente para identificação. Carteira de categoria profissional: Emitida por conselhos de profissões regulamentadas.

Emitida por conselhos de profissões regulamentadas. Certificado de reservista: Comprova a quitação do serviço militar obrigatório.

Comprova a quitação do serviço militar obrigatório. Carteira de trabalho: Documento oficial de registro profissional.

Documento oficial de registro profissional. Carteira nacional de habilitação (CNH): Documento de identificação válido em todo o território nacional.

Embora não seja obrigatório, é recomendável levar o título de eleitor, disponível em versão impressa ou digital pelo aplicativo e-Título. Isso facilita o processo de identificação e pode acelerar o atendimento no local de votação.

O que fazer se não puder votar?

Se você não puder comparecer no dia da eleição, é importante justificar sua ausência para evitar multas. Veja como proceder:

Justificativa no dia da eleição: Se estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito, você pode justificar sua ausência pelo aplicativo e-Título, diretamente nos locais de votação ou nas mesas receptoras de justificativas.

Justificativa após a eleição: Caso não consiga justificar sua ausência no dia da eleição, ainda é possível apresentar a justificativa em qualquer zona eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. O prazo para justificar no 1º turno é até 5 de dezembro de 2024 e para o 2º turno é até 7 de janeiro de 2025.

Pagamento de multa: Se não justificar a ausência, será necessário pagar uma multa. O valor pode ser consultado e quitado pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou diretamente nos cartórios eleitorais.

Mantenha-se informado

Compreender os procedimentos eleitorais e os requisitos para a participação é essencial para assegurar que você possa exercer seu direito ao voto sem contratempos.

Manter-se informado e regularizar qualquer pendência com antecedência garante que sua participação no processo democrático esteja assegurada.

É importante resolver quaisquer questões relacionadas ao título eleitoral, documentos necessários e justificativas para evitar problemas no dia da eleição.

