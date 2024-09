Como assistir ao Eclipse lunar parcial ao vivo; veja as dicas

Na noite desta terça-feira (17) para quarta-feira (18), um fenômeno astronômico raro poderá ser observado: um eclipse lunar parcial.

Saturno estará brilhando intensamente próximo à Lua, adicionando um espetáculo extra durante o eclipse lunar. O evento poderá ser visto em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, sem a necessidade de equipamentos como telescópios. No entanto, a visibilidade pode ser afetada por nuvens ou fumaça de queimadas em algumas regiões.

Se as condições climáticas não forem favoráveis, é possível assistir ao eclipse ao vivo pela internet. O Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), transmitirá o fenômeno em seu canal no YouTube. A transmissão começará às 21h30 (horário de Brasília), permitindo que todos acompanhem o evento, independentemente do tempo.

O eclipse será visível em sua totalidade na América do Sul, incluindo o Brasil. Algumas regiões da América do Norte, Europa e África terão visibilidade parcial. Mesmo assim, o fenômeno promete despertar o interesse de entusiastas e do público geral em várias partes do mundo.

Observar um eclipse lunar é seguro para os olhos, sem necessidade de proteção especial, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Cronograma do Eclipse Lunar

O cronograma completo do eclipse lunar parcial foi divulgado pelo MCTI e segue o horário de Brasília. O evento terá início às 21h41, com o eclipse penumbral, que é quando a Lua começa a passar pela sombra parcial da Terra.

Em seguida, às 23h12, começará a fase parcial, que atingirá seu ápice às 23h44. O fim do eclipse parcial será à 00h15 do dia 18, e o eclipse penumbral terminará às 1h47.

Durante o eclipse, 3,5% da Lua ficará escurecida devido à sombra parcial da Terra. Saturno estará próximo à Lua, criando uma conjunção astronômica visível a olho nu, proporcionando um belo espetáculo.

Como assistir ao eclipse ao vivo

Se as condições climáticas não estiverem adequadas em sua região, o Observatório Nacional transmitirá o eclipse ao vivo pelo YouTube. A transmissão começará às 21h30, poucos minutos antes do início oficial do evento.

Essa é uma excelente alternativa para quem não quer perder nenhum detalhe, independentemente de onde esteja. A internet tem se mostrado uma ferramenta valiosa para a observação de eventos astronômicos, principalmente quando fatores naturais, como o clima, podem atrapalhar a visualização.

Observar um eclipse lunar é seguro para os olhos, sem necessidade de proteção especial, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia. O evento é acessível a todos, tornando-o ideal para ser apreciado em família e proporcionando uma experiência educativa.

Tipos de eclipse lunar

Existem três tipos principais de eclipses lunares: total, parcial e penumbral. No caso de um eclipse total, a Lua se posiciona completamente dentro da umbra, a parte mais escura da sombra da Terra, bloqueando totalmente a luz solar.

Já o eclipse parcial ocorre quando parte da Lua está na umbra e a outra parte, na penumbra. O eclipse penumbral, que é o tipo que ocorrerá nesta noite, é mais sutil, pois a Lua passa pela penumbra da Terra, resultando em um leve escurecimento.

O eclipse desta noite será majoritariamente penumbral, com um leve “mordisco” na Lua ao entrar na umbra. Embora sutil, o fenômeno destaca a interação entre Sol, Terra e Lua, com a conjunção de Saturno adicionando um detalhe astronômico interessante.

Um Espetáculo Cósmico Único

Embora o eclipse desta noite seja apenas parcial, ele representa uma oportunidade rara de presenciar a grandiosidade do universo.

A presença de Saturno no céu ao lado da Lua é um bônus adicional, tornando a experiência ainda mais especial. Para aqueles que têm interesse em astronomia ou simplesmente desejam vivenciar um momento único, essa é uma chance imperdível.

Se o clima cooperar, prepare-se para uma noite de contemplação e aprendizado, observando o céu de forma diferente.

