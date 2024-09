“Reality Show Cult”: prêmio de R$ 1 milhão para melhor palestrante; inscrições abertas

Se você tem talento para a oratória e sonha em se destacar no mundo das palestras, esta pode ser sua grande chance. O reality show “The Best Speaker Brasil” abriu inscrições até o dia 29 de outubro para encontrar um novo talento na área de palestras. A competição oferece uma premiação total de R$ 1 milhão, que será dividida entre dinheiro e serviços de consultoria especializados.

O evento é promovido pela empresa Profissionais SA, reconhecida no mercado de palestras. Com mais de R$ 100 milhões movimentados em eventos assistidos por mais de 5 milhões de pessoas, o programa promete trazer uma disputa acirrada entre os melhores candidatos do Brasil.

Imagine um reallity show que valoriza a capacidade de comunicação de uma pessoa, e não apenas o entretenimento que ela gera. Há inscrições abertas para esse programa no Brasil – foto: noticiadamanha.com.br.

Áreas de conhecimento para competir

Os candidatos que desejam participar do The Best Speaker Brasil poderão escolher entre 12 áreas de conhecimento distintas. Essas áreas abrangem temas diversos e atuais, permitindo que cada participante destaque sua expertise. As categorias são:

Creator Economy

Negócios e Empreendedorismo

Vendas

Saúde Física e Mental

Educação

Comunicação e Marketing

Inteligência Artificial e Novas Tecnologias

Motivação

Gestão de Pessoas e Liderança

Diversidade e Inclusão

Autoconhecimento

Inovação

Cada uma dessas áreas será orientada por um embaixador, que atuará como mentor dos participantes. Entre os embaixadores confirmados estão personalidades de destaque, como o ex-nadador olímpico Gustavo Borges, o ator Nelson Freitas e a empreendedora social Monique Evelle.

Prêmios para o vencedor do reality

A premiação do reality será distribuída em duas partes. O vencedor receberá R$ 500 mil em dinheiro, uma quantia significativa para dar impulso à carreira. Além disso, outros R$ 500 mil serão entregues em forma de serviços de consultoria da Profissionais SA. Esses serviços incluem:

Construção de identidade visual

Produção de conteúdo para redes sociais

Planejamento tributário

Consultorias com executivos de alto escalão

Essa combinação de dinheiro e consultoria proporciona uma oportunidade única para o vencedor expandir sua carreira e desenvolver uma presença sólida no mercado de palestras e comunicação.

Como será o formato do programa

O formato do reality show será inovador e adaptado ao ambiente digital. A maior parte do programa será realizada de forma remota, com exceção da grande final, que ocorrerá na sede da Profissionais SA, em Porto Alegre. Essa etapa decisiva será transmitida ao vivo pelo YouTube, permitindo que o público acompanhe a jornada final dos competidores.

Os participantes deverão enviar um vídeo de até 15 minutos, no formato de palestra, para que seja avaliado pela equipe do programa. Esse vídeo será essencial para o avanço na competição. Além disso, os candidatos terão uma página no site oficial do evento, onde precisarão conquistar votos do público para seguir para as fases seguintes.

Você precisa saber disso hoje mesmo:

Critérios de seleção para o Rellity

A seleção dos participantes será rigorosa. Cerca de 300 competidores serão escolhidos para iniciar a disputa, sendo 25 representantes para cada área de conhecimento.

A primeira fase do reality avaliará a capacidade de cada participante de apresentar temas de maneira inédita e inovadora. O júri técnico e o popular terão peso importante nessa avaliação, garantindo que o melhor talento seja selecionado.

Se você deseja construir uma carreira como palestrante, The Best Speaker Brasil é uma oportunidade que pode mudar sua vida. Além da chance de ganhar um prêmio milionário, os participantes terão acesso a mentorias exclusivas, vídeos de treinamento e, principalmente, a visibilidade em uma plataforma nacional.

A inscrição é gratuita, tornando a oportunidade acessível para todos os interessados. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do programa, preencher seus dados e enviar o vídeo conforme as instruções.

Não perca tempo, as inscrições se encerram em 29 de outubro, e o caminho para o sucesso pode estar a apenas uma apresentação de distância.

O The Best Speaker Brasil promete ser um marco no mercado de palestras e comunicação, oferecendo uma plataforma para novos talentos emergirem e se destacarem.

Com um prêmio robusto e uma rede de consultoria de alto nível, o programa está pronto para revolucionar o setor e abrir portas para quem busca reconhecimento e crescimento na carreira. Se você tem algo a dizer, este é o momento de fazer sua voz ser ouvida!