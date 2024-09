R$600 antecipado do Bolsa Família: descubra quem são os sortudos de setembro

Cerca de 656 mil beneficiários do Bolsa Família terão a oportunidade de sacar o valor antecipado do benefício em setembro de 2024.

A antecipação foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, como parte de uma série de ações voltadas para o combate à seca. Saiba mais sobre quem tem direito à antecipação e como o programa vai funcionar neste mês.

O Bolsa Família, que atende mensalmente mais de 24 milhões de lares brasileiros, é uma das principais políticas de assistência social no país. Este mês, algumas famílias terão acesso ao benefício de R$ 600 antes da data prevista.

A medida, que visa aliviar as dificuldades enfrentadas por essas famílias, é uma resposta direta à crise gerada pela seca que atinge diversas regiões do Brasil.

A antecipação do Bolsa Família tem impacto direto na vida de milhares de famílias que enfrentam adversidades, como a seca.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Valores e composição do Bolsa Família

Em setembro, cada titular do Bolsa Família receberá um valor mínimo de R$ 600, mas esse valor pode ser maior, dependendo dos benefícios adicionais que compõem o programa. O Bolsa Família, que substituiu o Auxílio Brasil, inclui uma série de complementos para famílias com crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, o que pode aumentar o valor final recebido.

Os principais complementos do Bolsa Família incluem:

Benefício Primeira Infância : adicional para famílias com crianças de até 6 anos;

: adicional para famílias com crianças de até 6 anos; Benefício Variável Familiar : destinado a gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos;

: destinado a gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos; Benefício Complementar: valor extra para garantir que a renda familiar per capita seja de, no mínimo, R$ 142 por pessoa.

Esses adicionais são fundamentais para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente em momentos de crise econômica ou desastres naturais, como a seca que afeta parte do Brasil.

Antecipação do Bolsa Família em setembro

Em 10 de setembro, o presidente Lula anunciou um pacote de medidas para combater a seca na Amazônia, incluindo a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família no estado do Amazonas. O valor total destinado será de R$ 494 milhões, beneficiando cerca de 656 mil famílias.

Com a antecipação, os beneficiários do Amazonas poderão sacar o benefício já no início do calendário de setembro, sem precisar seguir as datas regulares pelo NIS. Isso ajudará as famílias a enfrentar com mais segurança os impactos da seca na região.

Além do Amazonas, o estado do Rio Grande do Sul também terá a antecipação do Bolsa Família. A medida visa apoiar as famílias que enfrentam desafios climáticos e econômicos, embora o valor exato destinado ao estado ainda não tenha sido revelado.

Calendário do Bolsa Família para setembro

Para os beneficiários que não estão incluídos na antecipação de setembro, o pagamento seguirá normalmente o calendário oficial do Bolsa Família. Os depósitos são feitos com base no último número do NIS, e as datas já estão definidas para este mês. Veja abaixo o calendário completo:

NIS final 1 : 17 de setembro de 2024

: 17 de setembro de 2024 NIS final 2 : 18 de setembro de 2024

: 18 de setembro de 2024 NIS final 3 : 19 de setembro de 2024

: 19 de setembro de 2024 NIS final 4 : 20 de setembro de 2024

: 20 de setembro de 2024 NIS final 5 : 23 de setembro de 2024

: 23 de setembro de 2024 NIS final 6 : 24 de setembro de 2024

: 24 de setembro de 2024 NIS final 7 : 25 de setembro de 2024

: 25 de setembro de 2024 NIS final 8 : 26 de setembro de 2024

: 26 de setembro de 2024 NIS final 9 : 27 de setembro de 2024

: 27 de setembro de 2024 NIS final 0: 30 de setembro de 2024

Os beneficiários que não fazem parte da antecipação devem seguir esse calendário para saber o dia exato em que o pagamento será depositado. O valor estará disponível para saque nas agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas e outros pontos autorizados.

A importância da antecipação e como isso afeta as famílias

A antecipação do Bolsa Família tem impacto direto na vida de milhares de famílias que enfrentam adversidades, como a seca. No Amazonas, onde a escassez de água agrava a situação econômica, o benefício antecipado permitirá que as famílias cubram despesas urgentes, como alimentação e água.

No Rio Grande do Sul, que também receberá a antecipação, os desafios climáticos e econômicos aumentam a importância do auxílio. A medida demonstra a flexibilidade do programa em responder rapidamente às necessidades emergenciais em momentos de crise.

Para as famílias beneficiadas, a antecipação oferece alívio financeiro imediato. Esse adiantamento ajuda a cobrir despesas inesperadas e impede que as famílias entrem em maior vulnerabilidade, garantindo o sustento básico de forma mais ágil.

Confira também:

Importante ferramenta contra a pobreza, para as famílias

O Bolsa Família continua sendo uma das mais importantes ferramentas de combate à pobreza e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil.

A antecipação do pagamento em setembro para 656 mil famílias no Amazonas e Rio Grande do Sul é uma medida essencial para ajudar essas comunidades a enfrentarem as adversidades trazidas pela seca e outras dificuldades econômicas.

Com um valor mínimo de R$ 600, o benefício oferece um suporte fundamental para milhões de brasileiros, especialmente aqueles em regiões afetadas por crises climáticas. Além disso, o governo federal segue comprometido em garantir que o programa atenda às necessidades emergenciais de forma ágil e eficaz.

Assista: