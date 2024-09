Revelamos como aprovar crédito de financiamento da sua casa ou apartamento até dezembro de 2024

O financiamento imobiliário continua em alta no Brasil, impulsionado por um crescimento de mais de 20% nas concessões no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, segundo dados do Banco Central.

Nesse cenário, o crédito imobiliário tornou-se uma opção atrativa para quem deseja comprar imóveis, sejam residenciais ou comerciais. No entanto, conseguir a aprovação do crédito pode ser um desafio para muitos consumidores.

Descubra qual é o procedimento e tudo o que você precisa ter para aprovar seu financiamento imobiliário ainda em 2024 – foto: noticiadamanha.com.br.

O que é crédito imobiliário?

O crédito imobiliário é o empréstimo que bancos e outras instituições financeiras oferecem para a compra de imóveis ou terrenos. Ele também pode ser usado para a construção ou reforma de imóveis residenciais. Para conseguir esse tipo de financiamento, é necessário seguir alguns passos e atender às exigências dos bancos.

Segundo especialistas, o primeiro passo é organizar as finanças. Marcelo Milech, planejador financeiro, destaca a importância de se preparar financeiramente antes de buscar o crédito.

“É fundamental ter estabilidade de renda e planejamento, já que o financiamento pode durar até 35 anos”, explica Milech. Organizar todas as receitas e despesas familiares ajuda a determinar quanto da renda pode ser comprometido.

Outro ponto crucial é não ter dívidas em aberto. Instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal, podem negar o crédito se o consumidor estiver inadimplente. Rodrigo Wermelinger, diretor executivo de habitação da Caixa, ressalta que “qualquer dívida ou restrição cadastral pode comprometer a aprovação do financiamento”.

Exigências para aprovação do financiamento

Os requisitos para obter o crédito podem variar entre os bancos, mas algumas condições são comuns. De acordo com o Banco Central, o solicitante deve:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Não ter dívidas ativas ou restrições de crédito;

Comprovar renda suficiente para arcar com as prestações;

Ser brasileiro ou ter visto permanente no Brasil.

Além dessas exigências, os bancos podem pedir outros documentos, como a Declaração Pessoal de Saúde (DPS) e certidões sobre o imóvel. No caso de uso do FGTS, também há regras específicas que precisam ser atendidas.

Você precisa saber disso:

Documentação necessária

Para solicitar o financiamento, é preciso reunir uma série de documentos. Entre os principais estão:

CPF e RG;

Comprovantes de renda e residência;

Certidão de estado civil (ou nascimento atualizada);

Declaração de Imposto de Renda.

Além desses, quando o financiamento utiliza recursos do FGTS, são solicitados documentos adicionais, como extratos e autorização para movimentação da conta vinculada. Também é necessário fornecer documentos do imóvel, como a certidão negativa de ônus reais e a matrícula atualizada.

Como funciona a composição de renda para o crédito?

Uma vantagem do financiamento imobiliário é a possibilidade de compor renda com outras pessoas. Segundo Wermelinger, é possível somar a renda com a de cônjuges ou parentes.

“Não é necessário que todos morem no imóvel, mas todos serão proprietários”, esclarece o executivo.

Essa composição pode ser um diferencial para quem precisa aumentar o valor do financiamento. No entanto, em operações que utilizam o FGTS, todos os participantes devem seguir as regras específicas para o uso desse recurso.

Passo a passo para obter o financiamento

1. Organize suas finanças

O primeiro passo é garantir que o orçamento familiar esteja organizado. Isso inclui quitar dívidas e avaliar o quanto da renda pode ser destinada ao financiamento. Também é importante considerar outros custos, como o aluguel (para quem compra imóveis na planta), despesas com certidões e registros.

2. Faça simulações

Antes de fechar o financiamento, utilize simuladores nos sites e aplicativos dos bancos. Esses simuladores ajudam a prever o valor das prestações e o prazo de pagamento. É uma boa maneira de verificar quanto do valor do imóvel pode ser financiado — geralmente até 80%.

3. Reúna os documentos

Com a simulação em mãos, é hora de juntar todos os documentos necessários. Além da documentação pessoal, é preciso providenciar os documentos do imóvel e do vendedor. Nesse estágio, o banco também fará uma avaliação do imóvel, o que pode incluir uma vistoria técnica.

4. Assinatura do contrato

Após a análise de crédito e aprovação dos documentos, o banco confecciona o contrato. Esse é o momento de reunir todas as partes envolvidas para a assinatura. Em seguida, o contrato é levado ao cartório para registro, e os recursos do financiamento são liberados ao vendedor.

Conseguir um financiamento imobiliário exige organização e planejamento. Manter as finanças em dia, reunir a documentação correta e simular as melhores condições são passos essenciais para garantir a aprovação do crédito.

Além disso, é importante se preparar para todos os custos envolvidos e escolher o banco que ofereça as melhores condições. Com essas dicas, o caminho para a casa própria fica mais claro e acessível.