Conheça 3 dos golpes mais comuns contra beneficiários do INSS em 2024; o último é impressionante

Beneficiários do INSS estão sendo alvo de novos golpes em 2024. Saiba como evitar fraudes comuns e proteger seus dados e benefícios.

Em 2024, o número de golpes contra beneficiários do INSS continua crescendo, principalmente entre os aposentados e pensionistas, que são alvos frequentes dos criminosos.

Com um aumento expressivo de casos, é importante que os beneficiários estejam atentos e informados sobre as práticas mais comuns. As fraudes variam desde descontos indevidos até a atuação de falsos funcionários que se passam por representantes do governo.

A seguir, vamos abordar três dos golpes mais comuns que afetam diretamente os beneficiários do INSS em 2024. Esses golpes podem parecer inofensivos no início, mas geram grandes prejuízos quando não são identificados a tempo.

3 golpes que mais acontecem contra beneficiários do INSS

Com a tecnologia avançando, os criminosos também sofisticaram seus métodos, o que exige ainda mais atenção dos idosos e suas famílias. Veja:

1. Desconto de associações desconhecidas

Um dos golpes mais recorrentes entre beneficiários do INSS envolve descontos indevidos de associações ou sindicatos que as vítimas nunca se associaram.

Nesse tipo de fraude, pequenos valores começam a ser descontados diretamente no benefício, sem que o aposentado ou pensionista tenha conhecimento ou autorizado a cobrança.

Embora esses descontos, por vezes, pareçam insignificantes, acumulam-se ao longo dos meses, resultando em grandes perdas.

A principal maneira de se proteger desse tipo de golpe é ficar de olho no extrato do benefício. Isso pode ser feito de maneira fácil e rápida pelo site ou aplicativo do Meu INSS, onde todas as transações e descontos são detalhados.

Se você identificar algum desconto suspeito, é importante agir rapidamente, bloqueando o desconto através da plataforma ou entrando em contato com o INSS para formalizar uma reclamação.

2. Golpe da ação movida contra o INSS

Outro golpe comum envolve a falsa promessa de um ganho judicial contra o INSS. Os criminosos se passam por advogados ou representantes do instituto, alegando que o beneficiário venceu uma ação judicial e tem direito a um grande valor de indenização.

Para liberar esse suposto montante, eles pedem o pagamento de uma taxa judicial ou honorários, geralmente via boleto ou transferência bancária.

Esse golpe é perigoso, pois os golpistas fazem parecer legítimo, utilizando documentos falsos e até contatos frequentes para ganhar a confiança da vítima.

No entanto, o INSS nunca solicita pagamento de taxas para liberar valores de ações judiciais. Se você receber esse tipo de comunicação, sempre confirme diretamente com o Meu INSS ou consulte um advogado de confiança. Evite fazer pagamentos sem ter certeza da veracidade das informações.

3. Visitas de supostos funcionários do INSS

Esse golpe é particularmente impressionante e perigoso. Nele, os criminosos se apresentam como funcionários do INSS que alegam estar realizando uma visita domiciliar para realizar a prova de vida do beneficiário.

Eles usam essa desculpa para entrar na casa da vítima e, durante a visita, pedem para tirar uma foto da pessoa, afirmando que isso seria necessário para confirmar a identidade.

O que realmente acontece é que a foto é usada para habilitar o reconhecimento facial e, com isso, os golpistas conseguem liberar empréstimos consignados em nome do beneficiário sem seu conhecimento.

Esse golpe pode gerar enormes prejuízos financeiros para a vítima, que muitas vezes só descobre o problema quando já está endividada.

É importante lembrar que o INSS não faz visitas domiciliares para a prova de vida ou qualquer outro procedimento. A prova de vida é feita presencialmente no banco ou de forma digital pelo Meu INSS.

Se alguém aparecer em sua casa alegando ser do INSS, não permita a entrada e entre em contato com o instituto imediatamente para verificar a autenticidade.

Como se proteger?

A melhor maneira de se proteger desses golpes é estar sempre informado e manter uma postura cautelosa.

Confira regularmente seus extratos no Meu INSS, nunca faça pagamentos antecipados sem verificar a autenticidade da cobrança e, principalmente, nunca permita a entrada de estranhos em sua casa.

Golpes como esses têm causado grandes prejuízos aos beneficiários, mas com atenção e cautela, é possível evitar cair nessas armadilhas.

Se você ou algum conhecido for vítima de fraude, denuncie imediatamente às autoridades competentes e busque ajuda para recuperar seus direitos.

