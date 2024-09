Furo no WhatsApp pode liberar fotos privadas que você não quer que alguém tenha

Um novo bug no WhatsApp está causando preocupações sobre privacidade. Descoberto pelo pesquisador de segurança Tal Be’ery, o erro permite que capturas de tela sejam feitas em mensagens de “visualização única” no WhatsApp Web, mesmo quando esse tipo de mensagem deveria ser protegido contra esse tipo de ação.

O recurso de mensagens de “visualização única” foi introduzido pelo WhatsApp em 2021 com o objetivo de aumentar a privacidade dos usuários.

Ele permite que fotos e vídeos sejam visualizados apenas uma vez, desaparecendo logo em seguida. Inicialmente, esse tipo de mensagem podia ser acessado tanto em smartphones quanto na versão para computadores do aplicativo.

No entanto, por motivos de segurança, a funcionalidade foi limitada aos dispositivos móveis em atualizações posteriores.

Cuidado ao usar o WhatsApp, pois existe uma descoberta que compromete sua privacidade, especialmente em relação a fotos – foto: noticiadamanha.com.br.

Falha grave na privacidade no WhatsApp

No iOS e no Android, a Meta implementou bloqueios que impedem a captura de tela de mensagens de visualização única, visando garantir a privacidade total do remetente.

Porém, a versão web do WhatsApp parece ter sido negligenciada nesse aspecto. Be’ery revelou que, mesmo com a promessa de privacidade, é possível contornar a proteção e capturar telas no WhatsApp Web, o que contraria completamente o propósito do recurso.

Tal Be’ery expôs o problema em seu blog, detalhando como o bug nas configurações de privacidade da versão web do WhatsApp permite capturas de tela de mensagens que deveriam ser visualizadas apenas uma vez.

Ele afirma que esse erro pode enganar os usuários, fazendo-os acreditar que suas mensagens estão seguras quando, na realidade, elas podem ser salvas sem seu consentimento.

Fala sensação de segurança no WhatsApp

Be’ery criticou duramente o sistema de “visualização única” do WhatsApp, chamando-o de uma forma de “falsa privacidade”. Para ele, o problema é ainda mais grave porque cria uma falsa sensação de segurança entre os usuários.

Eles acreditam que suas comunicações estão protegidas quando, na verdade, podem ser vulneráveis. Em suas palavras, “a única coisa pior do que nenhuma privacidade é uma falsa sensação de privacidade”.

Ele ressaltou que a Meta, empresa controladora do WhatsApp, precisa agir rapidamente para corrigir essa falha ou, pelo menos, informar os usuários sobre os riscos. Be’ery abriu um ticket relatando a falha ao suporte do WhatsApp, na esperança de que uma correção seja feita o quanto antes.

Você precisa saber disso hoje:

Posição da Meta

Após a descoberta do bug, a Meta foi contatada pelo TechCrunch para comentar o problema. Zade Alsawah, porta-voz da empresa, emitiu um comunicado dizendo que a Meta está trabalhando em atualizações para corrigir a vulnerabilidade no WhatsApp Web.

Alsawah também recomendou que os usuários enviassem mensagens de visualização única apenas para pessoas em quem confiam, o que reforça a ideia de que, no momento, não há uma solução definitiva para o problema.

A resposta da Meta não trouxe muitos detalhes sobre quando a correção será implementada, mas confirma que a empresa está ciente da vulnerabilidade. No entanto, essa recomendação de enviar mensagens apenas para contatos de confiança não resolve completamente a questão, já que qualquer pessoa mal-intencionada pode, teoricamente, aproveitar a falha.

Brechas na segurança digital

Esse não é o primeiro caso em que brechas na segurança do WhatsApp ganham destaque. Extensões de navegadores e aplicativos de terceiros que permitem a captura de tela de mensagens de “visualização única” já circulam na internet há algum tempo. Muitos usuários relatam nas redes sociais terem conseguido contornar as proteções oferecidas pelo aplicativo, seja por meio de softwares ou por recursos nativos de navegadores.

A vulnerabilidade descoberta por Be’ery apenas reforça o problema, agora também presente na versão web do aplicativo. Embora a Meta afirme estar trabalhando em atualizações, não há garantias de que isso resolverá completamente a questão ou que novos problemas não surgirão.

O esperar agora

A descoberta de Be’ery levanta questões importantes sobre a confiabilidade dos recursos de privacidade oferecidos pelas grandes plataformas de comunicação.

Em um momento em que a segurança digital é uma das principais preocupações dos usuários, falhas como essa podem prejudicar a confiança no WhatsApp, que é amplamente utilizado tanto para comunicação pessoal quanto para negócios.

Com a crescente popularidade de mensagens de visualização única, é essencial que empresas como a Meta invistam mais em segurança e garantam que essas funções sejam realmente eficazes. A falha no WhatsApp Web é um lembrete de que, mesmo com avanços tecnológicos, a privacidade online ainda enfrenta desafios constantes.

Agora, resta saber se a Meta tomará medidas imediatas para corrigir essa falha de segurança ou se a privacidade de milhões de usuários continuará comprometida. Enquanto isso, o conselho continua o mesmo: compartilhe conteúdos sensíveis apenas com pessoas em quem realmente confia.