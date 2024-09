Nova funcionalidade do INSS: descubra como bloquear descontos indevidos no seu pagamento; confira agora

Nova funcionalidade do INSS permite bloqueio de descontos indevidos nos benefícios: veja como proceder

Aposentados e pensionistas agora podem bloquear descontos não autorizados em seus benefícios, graças a uma nova ferramenta do INSS. A funcionalidade visa proteger os segurados de cobranças automáticas indevidas, especialmente de associações. Esse recurso oferece mais controle e segurança aos beneficiários.

A nova funcionalidade atende à demanda dos segurados que enfrentam descontos não reconhecidos. O bloqueio preventivo pode ser solicitado mesmo sem cobranças indevidas, garantindo mais segurança e controle dos valores recebidos.

Desde setembro de 2021, os benefícios têm bloqueio automático para mensalidades associativas, evitando cobranças não autorizadas. Para permitir novos descontos, o segurado deve solicitar desbloqueio com validação biométrica, garantindo maior segurança.

A nova funcionalidade do INSS é uma conquista importante para aposentados e pensionistas, permitindo bloquear descontos indevidos.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br)

Como verificar e bloquear descontos

Antes de solicitar o bloqueio, é importante que o segurado verifique o extrato de pagamento pelo aplicativo Meu INSS ou site oficial. Mesmo sem descontos suspeitos, o bloqueio preventivo é recomendado como precaução para evitar problemas futuros.

O bloqueio de descontos é simples e pode ser feito digitalmente pelo aplicativo Meu INSS ou site do órgão. O segurado faz login com CPF e senha Gov.br (https://www.gov.br/pt-br), escolhe a opção “excluir mensalidade associativa” e segue as instruções. Após a confirmação, o benefício fica protegido contra novos descontos automáticos.

Esse serviço, além de bloquear descontos já existentes, também impede que novas cobranças sejam autorizadas sem o consentimento do segurado. Trata-se de uma medida importante para garantir que aposentados e pensionistas mantenham o controle sobre seus rendimentos, sem surpresas desagradáveis nos valores recebidos.

Desbloqueio e recuperação de valores

Para desbloquear o benefício e permitir novos descontos, o segurado deve seguir um procedimento específico com uso de biometria, em vigor desde setembro de 2021. Esse processo é feito pelo aplicativo Meu INSS ou site oficial, aumentando a segurança contra fraudes e cobranças indevidas.

Caso o aposentado identifique um desconto indevido, ele pode solicitar o ressarcimento diretamente com a entidade responsável. Muitas associações possuem canais de atendimento específicos para registrar reclamações e pedir a devolução dos valores.

Se o contato com a entidade falhar, o segurado pode denunciar ao INSS, que oferece canais para registrar queixas sobre descontos não autorizados. O INSS também pode mediar a recuperação dos valores, garantindo a proteção financeira do beneficiário.

Vantagens da nova funcionalidade

A nova funcionalidade do INSS é uma conquista importante para aposentados e pensionistas, permitindo bloquear descontos indevidos, especialmente de mensalidades associativas. Agora, com o bloqueio via aplicativo ou site, os beneficiários têm mais autonomia e segurança na gestão dos benefícios.

O bloqueio é totalmente digital, eliminando a necessidade de ir a uma agência do INSS, o que facilita para quem tem dificuldades de locomoção. Essa medida moderniza e agiliza os serviços, atendendo à crescente demanda por soluções digitais.

O bloqueio automático para benefícios concedidos desde setembro de 2021 e a validação biométrica para desbloqueio demonstram o compromisso do INSS com a segurança dos segurados. Essa inovação visa evitar fraudes e oferece aos aposentados e pensionistas mais controle e proteção sobre seus benefícios, garantindo uma gestão mais segura e tranquila.

