Alívio! FGTS está pagando R$ 3.899 para trabalhadores nascidos em setembro

Trabalhadores nascidos em setembro já podem sacar até R$ 3.899 do FGTS. Veja como garantir esse valor extra de forma simples e sem complicações.

Trabalhadores que fazem aniversário em setembro, prestem atenção! Já é possível sacar até R$ 3.899 do FGTS, oferecendo um fôlego extra nas finanças. Essa oportunidade única pode ser a solução para quem precisa de um reforço no orçamento, mas é preciso entender como funciona e se você está entre os que podem fazer o saque.

Agora é a hora de verificar seu saldo e saber se você está entre os beneficiados. O saque-aniversário do FGTS está disponível e, com ele, uma parte do valor acumulado na conta pode ser retirada anualmente no mês de aniversário. Vamos te mostrar como garantir esse dinheiro de forma rápida e segura, sem complicações.

O FGTS está liberando até R$ 3.899 para aniversariantes de setembro. Saiba como realizar o saque e garantir o benefício disponível. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Uma boa quantia pode sair do seu FGTS

Com a chegada de setembro, os trabalhadores nascidos neste mês podem se preparar para aproveitar a modalidade de saque-aniversário. Esse tipo de saque permite que o trabalhador retire uma fração do saldo da conta do FGTS a cada ano, sem precisar esperar por demissão ou outras situações específicas.

O saque-aniversário oferece mais flexibilidade para usar os recursos do FGTS, permitindo o acesso a uma parte do saldo disponível no mês de nascimento do trabalhador.

No entanto, a adesão a essa modalidade é opcional, ou seja, aqueles que preferem manter o saque-rescisão — que permite sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa — não precisam tomar nenhuma medida.

Para quem deseja aderir ao saque-aniversário, é importante conhecer as regras e prazos para garantir que tudo seja feito corretamente. A partir do momento em que a opção é escolhida, o trabalhador terá a chance de retirar uma parte do saldo, mas com algumas condições.

Regras e condições que os trabalhadores precisam seguir

Se você nasceu em setembro e optou pelo saque-aniversário, saiba que o período para retirar o valor começou no dia 2 de setembro e vai até 30 de novembro.

Esse é o prazo máximo para que o valor seja retirado. Caso o saque não seja feito dentro desse período, o saldo volta para a conta do FGTS e o trabalhador precisará esperar o próximo ano.

Trabalhadores nascidos em meses anteriores, como julho e agosto, ainda têm tempo para fazer o saque em setembro. A adesão ao saque-aniversário é simples e pode ser feita diretamente pelo site do FGTS ou pelo aplicativo Caixa FGTS, disponível para dispositivos móveis.

Uma característica importante dessa modalidade é que o saque não é total. O trabalhador pode retirar uma porcentagem do saldo disponível, que varia conforme o valor acumulado na conta.

Para saldos de até R$ 500, o percentual de saque é de 50%. À medida que o saldo aumenta, o percentual diminui, mas há a inclusão de uma parcela fixa adicional. Por exemplo, quem tem saldo acima de R$ 20 mil pode sacar 5% do valor, mais uma parcela fixa de R$ 2.900.

Saiba disso antes de optar pelo saque-aniversário

Antes de optar pelo saque-aniversário, é importante estar ciente de que essa decisão tem implicações. Se o trabalhador desejar voltar à modalidade de saque-rescisão, será necessário esperar 24 meses para que a mudança seja efetivada. Portanto, é fundamental considerar essa escolha com cuidado.

O processo de saque é bem simples. Após a adesão ao saque-aniversário, o trabalhador pode realizar a retirada diretamente pelo site ou aplicativo Caixa FGTS.

A Caixa Econômica Federal oferece várias opções para acessar o dinheiro, incluindo a transferência para outras contas bancárias, facilitando o uso do valor de maneira rápida e segura.

Com essa facilidade, muitos trabalhadores podem aproveitar o saque-aniversário para reforçar o orçamento e utilizar os recursos do FGTS da maneira que preferirem, sem precisar aguardar por uma demissão ou outra situação específica.

