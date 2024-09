Idosos, atenção! Reajuste do INSS é oficial e o pagamento já tem data

Os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo (R$ 1.412) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já começaram a receber o benefício referente ao mês de setembro.

O reajuste oficial já está em vigor, e o calendário de pagamentos para esse grupo segue até o dia 6 de setembro. Aqueles que recebem o valor equivalente ao salário mínimo também têm um cronograma específico, com os pagamentos se estendendo até o dia 5 de setembro.

Segundo informações do INSS, o reajuste deste ano beneficia milhões de segurados em todo o Brasil. Em agosto, 12.179.531 benefícios foram destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Já os segurados que recebem o valor básico de R$ 1.412 continuam no ciclo de pagamentos, que será finalizado em breve.

É possível acessar o extrato de pagamentos e verificar o status do benefício através do site ou aplicativo Meu INSS.

Como funciona o pagamento para quem recebe mais de um salário mínimo?

Os beneficiários que recebem um valor superior ao salário mínimo têm datas de pagamento específicas, organizadas de acordo com o último número do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. Confira abaixo as datas para esse grupo em setembro:

Beneficiários com cartão final 1 e 6: pagamento em 2 de setembro;

Beneficiários com cartão final 2 e 7: pagamento em 3 de setembro;

Beneficiários com cartão final 3 e 8: pagamento em 4 de setembro;

Beneficiários com cartão final 4 e 9: pagamento em 5 de setembro;

Beneficiários com cartão final 5 e 0: pagamento em 6 de setembro.

Esses valores reajustados já estão disponíveis para saque ou transferência, de acordo com a escolha do segurado. É importante que os aposentados e pensionistas fiquem atentos às datas para evitar qualquer tipo de atraso ou complicação no recebimento.

Pagamento para quem recebe um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem o valor equivalente ao salário mínimo, o cronograma de pagamento também já está em andamento e será finalizado até o dia 5 de setembro. As datas são organizadas conforme o final do número do cartão de benefício. Veja as datas para o recebimento:

Beneficiários com cartão final 7: pagamento em 3 de setembro;

Beneficiários com cartão final 8: pagamento em 4 de setembro;

Beneficiários com cartão final 9: pagamento em 5 de setembro;

Beneficiários com cartão final 0: pagamento em 6 de setembro.

Próximos pagamentos: calendário de setembro

Com a conclusão do ciclo de agosto, o INSS já divulgou o calendário de pagamentos para o mês de setembro, tanto para quem recebe até um salário mínimo quanto para aqueles que recebem valores acima desse patamar.

Os depósitos começam no dia 24 de setembro para os segurados que recebem até R$ 1.412. Veja o cronograma completo abaixo:

Beneficiários que recebem um salário mínimo:

Cartão final 1: pagamento em 24 de setembro;

Cartão final 2: pagamento em 25 de setembro;

Cartão final 3: pagamento em 26 de setembro;

Cartão final 4: pagamento em 27 de setembro;

Cartão final 5: pagamento em 30 de setembro;

Cartão final 6: pagamento em 1º de outubro;

Cartão final 7: pagamento em 2 de outubro;

Cartão final 8: pagamento em 3 de outubro;

Cartão final 9: pagamento em 4 de outubro;

Cartão final 0: pagamento em 7 de outubro.

Beneficiários que recebem mais de um salário mínimo:

Cartão final 1 e 6: pagamento em 1º de outubro;

Cartão final 2 e 7: pagamento em 2 de outubro;

Cartão final 3 e 8: pagamento em 3 de outubro;

Cartão final 4 e 9: pagamento em 4 de outubro;

Cartão final 5 e 0: pagamento em 7 de outubro.

Quais benefícios são incluídos nos pagamentos?

Os pagamentos do INSS abrangem uma série de benefícios previdenciários, cada um destinado a diferentes grupos de segurados. Entre os principais, estão as aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez e aposentadoria especial.

Além disso, pensões por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também fazem parte do pacote de pagamentos realizados mensalmente. O reajuste anual é um mecanismo importante para garantir que os segurados mantenham o poder de compra, especialmente diante da inflação.

O INSS realiza os reajustes com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que reflete a variação de preços para a população de baixa renda. Esse aumento é aplicado tanto para quem recebe o salário mínimo quanto para aqueles que têm benefícios de valores superiores.

Fique atento ao calendário e evite complicações

Para evitar qualquer transtorno no recebimento, é fundamental que os beneficiários do INSS sigam as datas estabelecidas no calendário oficial de pagamentos. Caso o pagamento não seja realizado na data correta, o segurado pode entrar em contato com o INSS para verificar possíveis problemas e solicitar orientações.

É possível acessar o extrato de pagamentos e verificar o status do benefício através do site ou aplicativo Meu INSS, que oferece uma interface simples e rápida para consultas.

Com o avanço do calendário, tanto os aposentados quanto os pensionistas podem contar com os valores reajustados para garantir a continuidade de seus compromissos financeiros. Ficar atento aos prazos e utilizar os canais de atendimento disponíveis são passos essenciais para que o processo ocorra de maneira tranquila.

