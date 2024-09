Data confirmada do Pé-de-Meia de R$ 200,0 em setembro na conta Caixa

O Programa Pé-de-Meia, uma iniciativa do governo brasileiro, visa apoiar estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para que permaneçam na escola e concluam seus estudos. Através de assistência financeira regular, o programa busca reduzir a evasão escolar e promover a educação, fornecendo suporte essencial aos alunos e suas famílias.

No atual cenário educacional, o Pé-de-Meia se destaca como uma ferramenta vital para o desenvolvimento educacional do Brasil. Recentemente, o programa foi expandido para atingir um público maior, reforçando o compromisso governamental com a educação inclusiva.

É possível saber quem tem o nome da lista do Pé-de-Meia de setembro? Confira a data de quando os R$ 200 cairão na conta – foto: noticiadamanha.com.br.

Como funciona o programa Pé-de-Meia?

O Programa Pé-de-Meia oferece incentivos financeiros em diversas etapas do ano letivo. Funciona de maneira semelhante a uma poupança, com uma parte dos benefícios liberada mensalmente e outra parte disponibilizada ao final do curso.

O objetivo é incentivar tanto a frequência escolar quanto a conclusão dos estudos.

Quais são os incentivos disponíveis?

O programa oferece vários tipos de incentivos, cada um com condições específicas:

Incentivo-Matrícula: Valor pago no início do ano letivo para todos os alunos do CadÚnico com renda per capita de até meio salário-mínimo.

Valor pago no início do ano letivo para todos os alunos do CadÚnico com renda per capita de até meio salário-mínimo. Incentivo-Frequência: Valor mensal condicionado à frequência escolar mínima de 80%.

Valor mensal condicionado à frequência escolar mínima de 80%. Incentivo-Conclusão: Pagamento realizado ao final do ano letivo para os alunos que completarem o ensino médio.

Pagamento realizado ao final do ano letivo para os alunos que completarem o ensino médio. Incentivo-Enem: Bônus para estudantes que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Quem pode receber o benefício?

Para se qualificar para o Programa Pé-de-Meia, os estudantes devem atender aos seguintes critérios:

Idade e Escolaridade: Jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio ou EJA em escolas públicas.

Jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio ou EJA em escolas públicas. Renda Familiar: Renda per capita de até meio salário-mínimo e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Renda per capita de até meio salário-mínimo e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Frequência Escolar: Frequência mínima de 80% nas aulas para receber o Incentivo-Frequência.

Frequência mínima de 80% nas aulas para receber o Incentivo-Frequência. CPF Regular: Estudantes devem ter o CPF regularizado.

Qual o valor recebido?

Os valores recebidos pelos beneficiários variam conforme o tipo de incentivo e o status do estudante. Para estudantes do ensino médio, o valor mensal é de R$ 200, enquanto para a EJA é de R$ 225, desde que a frequência escolar seja comprovada.

Além dos valores mensais, há um pagamento adicional de R$ 1.000 ao final do ano letivo para aqueles que completarem o ensino médio.

Ao longo de sua participação no programa, um estudante pode acumular até R$ 9.200, valor que pode auxiliar nas despesas escolares, como materiais didáticos e outras necessidades educacionais.

Você precisa saber disso:

Calendário de pagamento do programa Pé-de-Meia 2024

Os pagamentos do Programa Pé-de-Meia seguem um calendário específico. Confira as datas para os próximos meses:

Incentivo-Matrícula: Estudantes Inscritos no CadÚnico: 26 de agosto a 2 de setembro de 2024. Estudantes do EJA: 25 de setembro a 2 de outubro de 2024.

Incentivo-Frequência: Para Estudantes do Bolsa Família: 5ª parcela: 30 de setembro a 7 de outubro de 2024. 6ª parcela: 28 de outubro a 4 de novembro de 2024. 7ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro de 2024. 8ª parcela: 20 a 30 de dezembro de 2024. Para Estudantes Inscritos no CadÚnico: 1ª parcela: 30 de setembro a 7 de outubro de 2024. 2ª parcela: 28 de outubro a 4 de novembro de 2024. 3ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro de 2024. 4ª parcela: 20 a 30 de dezembro de 2024. Para Estudantes do EJA: 1ª parcela: 28 de outubro a 4 de novembro de 2024. 2ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro de 2024. 3ª parcela: 20 a 30 de dezembro de 2024. 4ª parcela: 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2025.

Incentivo-Conclusão e Incentivo-Enem: Para Estudantes do Ensino Médio: Pagamento único de 24 de fevereiro a 3 de março de 2025.



Como consultar e receber o benefício dos valores

Os pagamentos são gerenciados pela Caixa Econômica Federal. As contas são abertas automaticamente em nome dos estudantes, e os valores podem ser consultados e movimentados através do aplicativo Jornada do Estudante, disponível para Android e iOS.

O aplicativo facilita o gerenciamento dos fundos e a verificação do saldo disponível.

Os valores podem ser sacados em qualquer agência da Caixa ou transferidos para outras contas bancárias.

Esse processo foi planejado para garantir que os estudantes e suas famílias tenham fácil acesso aos benefícios. Além disso, o programa promove a educação financeira entre os jovens, incentivando-os a gerenciar melhor seus recursos.

O Programa Pé-de-Meia é fundamental para garantir a continuidade da educação de jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Com incentivos financeiros regulares e um calendário de pagamentos bem definido, o programa oferece um suporte significativo, ajudando os estudantes a completar seus estudos e a planejar um futuro mais promissor.