Nem precisa de CNH para dirigir estes 4 veículos no Brasil

No Brasil, a maioria dos veículos motorizados exige a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para sua condução. No entanto, há exceções que permitem a circulação de certos veículos sem a necessidade da CNH.

Estes veículos geralmente se enquadram em categorias específicas, como ciclomotores ou veículos de duas rodas com características particulares.

Para quem busca uma alternativa prática e econômica de mobilidade, existem opções que não requerem a CNH.

Se você está sem habilitação, não precisa se preocupar; há diversas alternativas viáveis que permitem o deslocamento com segurança e facilidade.

Não é uma pegadinha! Existem veículo que não precisam de CNH para pilotar ou dirigir no Brasil; veja quais são eles – foto: noticiadamanha.com.br.

Diferença entre CNH e ACC

A CNH, ou Carteira Nacional de Habilitação, é obrigatória para conduzir veículos motorizados, como carros e motos no Brasil. Para pilotar motocicletas com motor acima de 50cc, por exemplo, é necessário possuir a categoria A da CNH.

Isso implica em exames teóricos e práticos, além de avaliações médicas rigorosas.

Por outro lado, a ACC, ou Autorização para Conduzir Ciclomotores, é destinada a veículos com motor de até 50 cm³ e velocidade máxima de 50 km/h. Regulamentada pela Resolução nº 996 do Contran, a ACC tem requisitos menos exigentes em comparação com a CNH.

Essa autorização oferece a formação básica necessária para uma condução segura, sendo uma opção prática para quem não deseja ou não pode obter a CNH completa.

Você precisa saber disso agora:

Veículos que não precisam de CNH para dirigir

Alguns veículos, como bicicletas elétricas e ciclomotores com características específicas, podem ser conduzidos sem a necessidade de CNH ou ACC.

A seguir, apresentamos quatro modelos populares disponíveis no mercado, que são ideais para quem busca uma alternativa acessível e prática:

Zero Luna

A Zero Luna é uma bicicleta elétrica ideal para deslocamentos urbanos. Equipado com um motor de 350W, oferece uma autonomia de até 40 km e uma velocidade máxima de 25 km/h.

Com preços que variam entre R$ 5.000 e R$ 6.000, o modelo combina praticidade e sustentabilidade, sendo uma excelente escolha para quem procura uma solução ecológica e econômica.

Loop K1

A Loop K1 destaca-se por seu design compacto e dobrável, tornando-a perfeita para ambientes urbanos. Seu motor de 350W proporciona uma autonomia entre 30 e 40 km e uma velocidade máxima de 30 km/h.

Equipado com freios a disco e um display LCD, esse modelo está disponível por cerca de R$ 1.790, oferecendo uma alternativa prática e eficiente para o transporte diário.

Tailg Dyfly

A Tailg Dyfly é projetada para oferecer eficiência e conforto em deslocamentos curtos. Com um motor de 350W, ela proporciona uma autonomia de até 50 km e pode atingir velocidades de até 40 km/h.

Com um design sofisticado e um preço aproximado de R$ 10.990,00, esse modelo é ideal para quem busca um meio de transporte elegante e de alto desempenho.

Caloi Mobylette Elétrica

A Caloi Mobylette Elétrica é uma reinterpretação moderna do clássico transporte urbano. Equipado com um motor de 250W e bateria de íon de lítio, oferece uma autonomia de até 30 km e uma velocidade máxima de 25 km/h.

Com um preço sugerido de R$ 9.799,99, esse veículo combina tradição e inovação, proporcionando uma opção eficiente e acessível para a mobilidade urbana.

Benefícios dos veículos sem necessidade de CNH

Esses veículos não apenas oferecem uma alternativa prática e acessível para quem não possui CNH, mas também contribuem para a sustentabilidade ambiental.

Além de serem mais econômicos em termos de consumo e manutenção, eles proporcionam mobilidade eficiente em áreas urbanas congestionadas.

Portanto, se você está em busca de uma opção de transporte que não exija CNH, considere um desses modelos. Eles garantem uma mobilidade conveniente e sustentável, atendendo às suas necessidades de forma prática e econômica.