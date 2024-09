Brasileiros comemoram lei de Lula que elimina carros para tirar CNH; entenda antes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou recentemente a Lei 14.921/2024, que estabelece novas diretrizes para os veículos utilizados em autoescolas no Brasil. A legislação determina a idade máxima dos veículos de ensino, promovendo mais segurança e modernização nas aulas de condução.

A medida visa garantir que os futuros motoristas recebam instrução em veículos mais modernos, eliminando a presença de automóveis antigos que já não atendem aos padrões de segurança e eficiência.

Há mudanças na Lei do brasil aprovadas por Lula e que impactam diretamente nos carros das autoescola para quem quer tirar CNH – foto: noticiadamanha.com.br.

Limites de idade para carros de ensino nas autoescolas

Conforme a nova legislação, a idade máxima dos veículos varia de acordo com a categoria da habilitação. Para motocicletas (categoria A), o limite é de oito anos.

Já para automóveis (categoria B), que incluem veículos de até oito passageiros, a idade máxima permitida é de 12 anos. Esse novo critério tem como objetivo padronizar e garantir que os veículos utilizados estejam em boas condições de uso, tanto do ponto de vista mecânico quanto tecnológico.

A renovação da frota nas autoescolas é uma medida fundamental para elevar a qualidade do ensino prático de condução no país. A presença de veículos mais modernos proporciona um ambiente de aprendizado mais seguro e eficiente, além de contribuir diretamente para a diminuição de riscos durante as aulas.

Vantagens da nova “Lei dos carros” na autoescola

O uso de veículos mais novos nas autoescolas traz inúmeras vantagens, tanto para os alunos quanto para os instrutores.

Carros e motocicletas modernos, por exemplo, possuem sistemas de segurança avançados, como freios ABS, airbags e controle eletrônico de estabilidade. Essas tecnologias são fundamentais para garantir a segurança dos aprendizes e evitar acidentes.

Além disso, veículos mais novos tendem a exigir menos manutenção, reduzindo os custos operacionais das autoescolas. Outro ponto positivo é o impacto ambiental, já que automóveis modernos são menos poluentes e mais eficientes em termos de consumo de combustível.

Como a nova Lei afeta o setor automotivo e o trânsito no Brasil

A sanção da Lei 14.921/2024 também impacta diretamente o mercado automotivo. Com a necessidade de renovar a frota, as autoescolas devem adquirir veículos novos, o que movimenta a indústria e fortalece o comércio de automóveis no país.

De acordo com a senadora Teresa Leitão, relatora do projeto, a iniciativa não só aumenta a segurança nas estradas, como também fomenta o crescimento do setor automotivo e melhora a qualidade do ensino nas autoescolas.

A modernização dos veículos nas aulas práticas de condução pode contribuir significativamente para a formação de motoristas mais conscientes e preparados.

Ao proporcionar contato com tecnologias mais recentes, como câmbio automático e direção elétrica, os alunos estarão melhor preparados para lidar com os desafios do trânsito atual.

Você gostará de saber disso:

Mitos e verdades

Nos últimos meses, circularam nas redes sociais informações falsas sobre o fim das autoescolas, gerando preocupação entre os usuários. Especulações divulgadas em plataformas como o TikTok sugeriam que a nova lei eliminaria a obrigatoriedade de aulas em autoescolas, o que não é verdade.

A Lei 14.921/2024 foca apenas na renovação da frota e na modernização dos veículos utilizados no processo de ensino, sem interferir no funcionamento das autoescolas ou nas exigências para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Essas fake news faziam referência a um projeto arquivado, o PL 6.485/2019, que propunha mudanças nas modalidades de ensino, mas em nenhum momento previa o fechamento das autoescolas.

Assim, a nova legislação não altera a estrutura vigente de ensino de direção, apenas reforça a necessidade de veículos mais seguros e adequados para a formação dos condutores.

Custos para tirar CNH em 2024

O valor para tirar a CNH no Brasil pode variar bastante de acordo com a categoria desejada e a autoescola escolhida.

Além das taxas fixas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), como exames médicos e psicológicos, os alunos precisam arcar com os custos das aulas teóricas e práticas, que podem ir de R$ 50 a R$ 80 por aula, dependendo da categoria e da localização da autoescola.

Em média, o custo total para a obtenção de uma CNH categoria B (automóveis) gira em torno de R$ 2.500,00, somando as taxas obrigatórias, aulas práticas e teóricas, além do aluguel do veículo para o exame prático.