“Modo autodestruição”: tudo o que você precisa saber sobre ele no WhatsApp

O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado em dispositivos Android e iPhone (iOS), oferece um recurso que aumenta a privacidade nas conversas: a visualização única de mídias. Com essa função, fotos, vídeos e áudios enviados só podem ser visualizados uma única vez pelo destinatário.

Após a visualização, o conteúdo desaparece, não sendo salvo na galeria do telefone nem podendo ser acessado novamente. Isso proporciona mais segurança nas trocas de mensagens, especialmente quando há necessidade de sigilo.

A seguir, entenda como o recurso funciona, descubra em quais situações ele pode ser útil e saiba se há formas de salvar ou burlar essa proteção.

O que é e para que serve a “autodestruição” da mensagem com view única

O recurso de visualização única do WhatsApp foi criado para garantir que arquivos enviados, como fotos, vídeos e áudios, só possam ser visualizados uma vez.

Ao abrir a mídia, o destinatário não tem a opção de vê-la novamente, e o arquivo não é salvo no dispositivo.

Além disso, o WhatsApp impede que capturas de tela (screenshots) ou gravações de tela sejam realizadas, protegendo o conteúdo contra compartilhamentos indesejados.

Essa ferramenta é especialmente útil para quem busca privacidade e deseja impedir que suas mensagens sejam salvas ou repassadas para terceiros.

O uso desse recurso é recomendado em situações que envolvem o envio de informações sigilosas ou pessoais, como dados financeiros, fotos íntimas ou mensagens que não devem ser encaminhadas.

Quando utilizar o recurso no WhatsApp

A visualização única é ideal para enviar mídias que não podem ser acessadas novamente por motivos de segurança ou confidencialidade.

Por exemplo, se você precisa compartilhar informações sensíveis, como dados bancários ou documentos importantes, a visualização única garante que o destinatário não possa armazenar ou compartilhar o arquivo posteriormente.

Esse recurso também pode ser uma alternativa para o envio de fotos ou vídeos íntimos, evitando que o conteúdo seja salvo ou compartilhado.

No entanto, é essencial que haja confiança entre as partes, uma vez que, mesmo com a proteção contra capturas de tela, o destinatário ainda pode usar outro dispositivo para registrar o conteúdo.



Como enviar mídias com autodestruição no WhatsApp

Para enviar fotos ou vídeos com visualização única no WhatsApp, o procedimento é simples e rápido. Primeiro, abra o chat com a pessoa para quem deseja enviar o arquivo.

Em seguida, toque no ícone da câmera, localizado na parte inferior da tela, e selecione a mídia que deseja enviar da sua galeria ou tire uma foto/vídeo na hora.

Antes de finalizar o envio, toque no ícone representado pelo número “1”, que indica a visualização única, e então envie o arquivo tocando no ícone de avião de papel.

O envio de áudios com visualização única segue uma dinâmica semelhante. Após abrir o chat e tocar no ícone de microfone, você grava o áudio normalmente.

Ao terminar, basta selecionar o ícone “1” antes de enviar para garantir que o áudio só possa ser ouvido uma vez.

É possível salvar mídias de visualização única?

Por padrão, o WhatsApp bloqueia qualquer tentativa de salvar mídias enviadas com visualização única. Não é possível baixar o arquivo, tirar prints da tela ou fazer gravações de vídeo da tela.

Caso o destinatário tente capturar a mídia, ela será exibida em preto, frustrando qualquer tentativa de registro.

Mesmo com essas medidas de proteção, é importante destacar que sempre existe o risco de o conteúdo ser gravado ou fotografado por um dispositivo externo, como outro celular. Portanto, ao enviar mídias sensíveis, é fundamental confiar no destinatário.

Embora a visualização única ofereça uma camada adicional de privacidade, não é infalível. Como mencionado anteriormente, o destinatário pode usar outros meios para registrar o conteúdo.

Por isso, é vital sempre pensar com cuidado antes de enviar informações sensíveis, mesmo usando a visualização única. Em contextos profissionais ou pessoais, a confiança no destinatário é a principal garantia de que o conteúdo não será indevidamente divulgado.