Sua família está em perigo? Leite em pó para bebês recolhido por risco de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou o recolhimento de diversos lotes do leite em pó infantil de marca comum no Brasil.

A medida foi tomada após a confirmação de uma possível contaminação bacteriana nos produtos. O anúncio foi feito oficialmente no Diário Oficial da União (DOU), o que reforça a gravidade da situação e o caráter imediato da decisão.

A contaminação de um leite em pó infantil acendeu alerta para a Anvisa proibir o produto recentemente.

Qual leite em pó entrou na suspeita da Anvisa?

Os lotes afetados foram produzidos pela empresa Reckitt/Mead Johnson Nutrition, fabricante internacionalmente conhecida de produtos para nutrição infantil.

A marca ganhou destaque negativo recentemente devido a uma sentença judicial nos Estados Unidos, após a morte de um bebê prematuro que desenvolveu uma doença intestinal grave ao consumir o leite em pó da marca Enfamil, também fabricado pela mesma empresa.

Embora este incidente esteja relacionado a outro produto, ele levantou preocupações sobre os protocolos de segurança da empresa.

A contaminação nos lotes do Nutramigen LGG envolve a bactéria Cronobacter sakazakii, microrganismo potencialmente fatal para bebês.

Segundo o Instituto Adolfo Lutz, essa bactéria pode causar doenças graves, como meningite, enterocolite necrosante, septicemia e infecções severas no sistema nervoso central. Por isso, o alerta da Anvisa exige atenção redobrada dos consumidores, especialmente os que possuem o produto em casa.

Lotes afetados pela contaminação:

Os lotes bloqueados pela Anvisa são:

ZL3FHG

ZL3FMH

ZL3FPE

ZL3FQD

ZL3FRW

ZL3FX

Caso você tenha o leite em pó Nutramigen LGG, é fundamental verificar o número do lote impresso na embalagem. Se ele coincidir com algum dos listados acima, o produto não deve ser utilizado de forma alguma, pois pode representar riscos à saúde do bebê.

É recomendável descartar o produto imediatamente e entrar em contato com a empresa ou o ponto de venda para solicitar orientações sobre o reembolso.

Detalhe da Anvisa sobre a decisão

Embora a Anvisa tenha emitido a ordem de recolhimento preventivo, até o momento, não há confirmação oficial de que os lotes contaminados tenham sido efetivamente distribuídos no Brasil.

O mais recente relatório da Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador dos Estados Unidos, indica que os produtos foram exportados para diversos países, como Argentina, Canadá, Colômbia, México, Peru e Espanha, entre outros.

O Brasil, até o momento, não foi mencionado na lista de destinos afetados.

Mesmo assim, a Anvisa recomenda que os consumidores mantenham a cautela, verificando regularmente as atualizações sobre o caso. Além disso, profissionais de saúde também devem orientar pais e responsáveis sobre os riscos potenciais associados ao consumo desses produtos por bebês.

Orientações para os consumidores de leite em pó

Se você suspeita que possui um dos lotes contaminados em casa, o procedimento indicado pela Anvisa é claro: não ofereça o produto ao bebê.

Além de não utilizar o leite em pó, recomenda-se buscar orientação médica caso a criança tenha consumido o produto e apresente qualquer sintoma incomum, como febre, irritabilidade ou alterações no comportamento.

A Anvisa continuará monitorando o caso e divulgando novas informações conforme necessário. Para mais detalhes ou atualizações, é possível consultar diretamente o site oficial da agência.