Clientes Nubank recebem limite EXTRA de R$ 3 mil; veja como garantir

O Nubank está oferecendo uma nova facilidade para seus clientes, possibilitando a liberação de um limite de crédito de R$ 3 mil de forma simplificada. Este recurso, destinado a tornar mais acessível a aquisição de bens que os clientes desejam, está disponível tanto para os titulares de contas Ultravioleta quanto para os clientes comuns. Confira abaixo como você pode liberar seu novo limite.

Passos para liberar o limite de R$ 3 Mil no Nubank

Para acessar esse novo limite, os clientes Nubank precisam seguir alguns passos simples definidos pelo banco. Este processo visa garantir que o aumento do limite seja tanto acessível quanto seguro para todos os envolvidos. Acompanhe as instruções e prepare-se para ampliar seu poder de compra:

Verificação de elegibilidade: Certifique-se de que sua conta está qualificada para o aumento do limite. Esta verificação é automaticamente realizada pelo sistema do Nubank para garantir que apenas os clientes aptos recebam esta oferta.

Atualização de dados: Mantenha suas informações pessoais e financeiras atualizadas no aplicativo do Nubank. Um perfil atualizado aumenta suas chances de aprovação para créditos maiores.

Confirmação no App: Acesse a seção de serviços de crédito no aplicativo do Nubank e siga as instruções para solicitar o novo limite.

Entendendo o CDB do Nubank

Além de oferecer limites de crédito, o Nubank também disponibiliza investimentos em Certificados de Depósito Bancário (CDB), uma forma de renda fixa que permite ao cliente prever a rentabilidade de seu investimento. Aqui estão os detalhes dos CDBs oferecidos pelo Nubank:

CDB Prefixado : Taxa de juros fixa até o vencimento.

: Taxa de juros fixa até o vencimento. CDB Pós-fixado : Rendimento atrelado ao CDI, variando conforme a taxa.

: Rendimento atrelado ao CDI, variando conforme a taxa. CDB Híbrido: Combinação de taxa prefixada com variação de um índice econômico (como o IPCA).

Os clientes podem investir até R$ 250 mil por CPF em qualquer uma das modalidades de CDB, com prazos de resgate que variam de 3 a 48 meses, dependendo das condições de mercado do dia.

Regras de resgate

Prazo de Resgate : A partir de dois dias úteis após o investimento, sujeito às condições de mercado.

: A partir de dois dias úteis após o investimento, sujeito às condições de mercado. Implicações de Resgate Antecipado: Resgatar seu investimento antes do prazo pode acarretar em descontos, resultando em um retorno menor que o valor inicialmente aplicado.

Comentário de epsecialista

Segundo Lila Cunha, colunista especialista em finanças, o Nubank tem inovado continuamente para oferecer serviços que atendam às necessidades de seus clientes, combinando acessibilidade, rentabilidade e segurança. O novo limite de crédito e as opções de investimento em CDB são exemplos claros dessa estratégia.

Fique atento a este detalhe

O Nubank continua a expandir suas ofertas de serviços financeiros, facilitando o acesso a créditos maiores e proporcionando opções de investimento vantajosas através de seus CDBs. Essas iniciativas são parte do compromisso do banco em auxiliar na recuperação econômica dos seus clientes, permitindo-lhes alcançar seus objetivos financeiros com maior flexibilidade e segurança. Se você é cliente Nubank, não perca a chance de aproveitar esses novos benefícios. Confira os detalhes no app e veja como essas novidades podem ajudar você a gerir melhor suas finanças.

