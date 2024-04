Em um esforço para amparar famílias de baixa renda impactadas economicamente, o Governo Federal implementou o Vale Gás, um programa destinado a subsidiar a compra de gás de cozinha (GLP) para famílias inscritas no CadÚnico e que são beneficiárias de programas sociais como o Bolsa Família.

Este benefício surge como uma resposta às dificuldades financeiras enfrentadas por esses grupos, visando garantir a segurança energética para o preparo de alimentos.

03 regras e 01 truque para receber o Vale-Gás TURBINADO em Abril | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Funcionamento e distribuição do benefício

O Vale Gás oferece aos seus beneficiários o valor correspondente ao preço médio de um botijão de 13kg, que atualmente está fixado em R$ 102. Este auxílio é ajustado mensalmente, refletindo as variações do preço do gás no mercado, garantindo que o benefício seja suficiente para cobrir o custo de um botijão.

Importante destacar que o pagamento é realizado bimestralmente e segue o calendário do Bolsa Família, sendo efetuado conforme a numeração final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiados.

Não deixe de conferir: Caiu na net? Beneficiários TURBINA Bolsa Família com mais de R$ 99,90 em abril

Critérios para elegibilidade ao Vale Gás

Para ser elegível ao recebimento do Vale Gás em abril, os candidatos devem atender a critérios específicos definidos pelo governo:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); Possuir uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606), ou uma renda familiar total de até três salários mínimos;

Contar com pelo menos um membro familiar beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Dar prioridade às famílias com as menores rendas e às com maior número de dependentes;

Priorizar famílias monoparentais femininas e aquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica.

Calendário de pagamento do Vale Gás para Abril

O pagamento do Vale Gás é organizado de acordo com o último dígito do NIS dos beneficiários, conforme detalhado a seguir:

Final do NIS 1 : Pagamento em 17/04

: Pagamento em 17/04 Final do NIS 2 : Pagamento em 18/04

: Pagamento em 18/04 Final do NIS 3 : Pagamento em 19/04 (duas vezes)

: Pagamento em 19/04 (duas vezes) Final do NIS 4 : Pagamento em 22/04

: Pagamento em 22/04 Final do NIS 5 : Pagamento em 23/04

: Pagamento em 23/04 Final do NIS 6 : Pagamento em 24/04

: Pagamento em 24/04 Final do NIS 7 : Pagamento em 25/04

: Pagamento em 25/04 Final do NIS 8 : Pagamento em 26/04

: Pagamento em 26/04 Final do NIS 9 : Pagamento em 29/04

: Pagamento em 29/04 Final do NIS 0: Pagamento em 30/04

Este calendário é estratégico para evitar aglomerações nos pontos de recebimento e garantir que o processo ocorra de forma ordenada e segura. Os beneficiários devem estar atentos às datas específicas para evitar contratempos e garantir o uso eficiente do auxílio providenciado.

Impacto e importância do Vale Gás

O Vale Gás não apenas facilita o acesso ao gás de cozinha para as famílias mais vulneráveis mas também promove uma melhor qualidade de vida, permitindo que estas mantenham sua dignidade através da capacidade de preparar refeições de forma segura e estável. Em tempos de incerteza econômica, programas como este são essenciais para a manutenção da saúde e bem-estar das populações mais atingidas, reafirmando o compromisso do Governo Federal com a inclusão social e o suporte à população carente.

Não deixe de conferir: CPF Irregular No Bolsa Família? Faça Isso Enquanto É Tempo