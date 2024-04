NÃO caia em golpes: estes benefícios podem ser solicitados sem assistência

Com o advento das redes sociais, tornou-se comum a disseminação de posts patrocinados por influenciadores digitais, prometendo auxiliar na obtenção de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como o salário-maternidade.

No entanto, é fundamental compreender que os benefícios sociais ofertados pelo INSS, incluindo o salário-maternidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não necessitam de atravessadores ou serviços de assessoria.

Alerta do INSS: risco de intermediários não oficiais

O INSS emitiu um comunicado em seu site reforçando que canais não oficiais devem ser vistos com desconfiança, pois representam um risco à segurança dos dados dos cidadãos.

A busca por auxílio junto a consultorias muitas vezes ocorre por falta de informação, levando os beneficiários a arcarem com custos desnecessários.

Benefícios disponíveis e processo de solicitação

Salário-maternidade:

Destinado a pessoas que precisam se afastar de suas atividades por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

O valor é calculado de acordo com as contribuições previdenciárias e pode ser solicitado através do aplicativo ou site do “Meu INSS”.

BPC (Benefício de Prestação Continuada):

Direito garantido pela Constituição Federal de 1988, destinado a idosos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência sem acesso à previdência social.

O requerimento pode ser feito nos canais de atendimento do INSS, sem a necessidade de intermediários.

Outros benefícios e processos de requerimento

Auxílio-doença:

Concede ajuda para pessoas incapacitadas temporariamente para o trabalho, comprovada por perícia médica.

O valor varia de acordo com as contribuições previdenciárias e pode ser solicitado através do site ou app “Meu INSS”.

Auxílio-reclusão:

Destinado aos familiares que dependem economicamente do segurado do INSS recolhido à prisão. O requerimento também pode ser feito através do aplicativo ou site do “Meu INSS”.

Como ter cuidado com informações nas redes sociais?

Confira abaixo algumas dicas rápidas para cuidar das informações nas redes sociais:

Verifique a fonte.

Confirme com múltiplas fontes confiáveis.

Avalie a credibilidade da fonte.

Analise o conteúdo em busca de viés ou sensacionalismo.

Verifique a data de publicação.

Seja crítico ao avaliar as informações.

Aprenda a identificar fake news.

Eduque-se continuamente sobre o tema.

Em conclusão, é fundamental que os cidadãos estejam cientes de que não necessitam de intermediários para solicitar benefícios do INSS.

A orientação é buscar informações nos canais oficiais do Instituto e, se necessário, contar com o auxílio de advogados devidamente registrados.

Assim, evita-se custos desnecessários e preserva-se a segurança dos dados pessoais.

