Alternativa mais barata ao Ozempic? Empresa propõe novo produto

A Biomm, empresa brasileira de biotecnologia, firmou um acordo com a indiana Biocon visando a distribuição e comercialização de um novo medicamento similar ao Ozempic.

Este acordo surge em um momento estratégico, já que a dinamarquesa Novo Nordisk perderá a exclusividade da semaglutida, o principal ativo do medicamento, a partir de julho de 2026.

Alternativa para controle glicêmico: parceria viabiliza chegada de medicamento similar ao Ozempic. Potencial de melhoria na qualidade de vida dos pacientes. (Foto: divulgação).

A nova alternativa para controle glicêmico e redução de riscos cardiovasculares

Em um primeiro momento, a Biomm focará na comercialização do medicamento produzido pela Biocon após o término da patente.

A semaglutida, indicada para auxiliar o controle glicêmico em adultos com diabetes tipo 2 e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, simula a ação do GLP-1, hormônio produzido no intestino responsável por regular a glicemia e as respostas da saciedade.

Aprovação regulatória e impacto no mercado nacional

No entanto, a importação, distribuição e comercialização do produto no Brasil ainda dependem da aprovação do registro pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A Biomm destaca que as vendas de semaglutida no país alcançaram R$ 3,1 bilhões no ano passado, com um crescimento médio de quase 40% entre 2021 e 2023.

A expectativa é de uma redução significativa nos preços dos medicamentos após a perda da patente, conforme apontam especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo.

Impacto e perspectivas no combate à diabetes no Brasil

O Brasil figura como o quinto país com maior incidência de diabetes no mundo, contando com 15,7 milhões de adultos (com idades entre 20 e 79 anos) afetados pela doença, e uma estimativa de 21,5 milhões de casos até 2030, segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF).

Nesse contexto, Heraldo Marchezini, CEO da Biomm, destaca a importância de parcerias estratégicas para ampliar o acesso da população a tratamentos avançados para a diabetes e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Para além da diabetes: o Ozempic como fenômeno cultural

Além do uso para o controle da diabetes, o medicamento ganhou popularidade entre celebridades, influenciadores e políticos como uma opção para perda de peso.

O surgimento do desafio #OzempicChallenge no TikTok, em que os participantes compartilham os resultados de emagrecimento após o uso do medicamento, evidencia a penetração do Ozempic como um fenômeno cultural contemporâneo.

Cuidados no uso do Ozempic

É fundamental destacar que o uso do Ozempic deve ser feito sob orientação médica, especialmente devido aos possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas.

Pacientes devem estar cientes dos potenciais riscos e benefícios do medicamento, e seguir rigorosamente as instruções do profissional de saúde.

Além disso, é importante realizar acompanhamento regular para monitorar a resposta ao tratamento e possíveis reações adversas.

