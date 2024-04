Na manhã de quarta-feira, 6 de março, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou o programa Todo Jovem na Escola no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. O evento contou com um auditório repleto de estudantes e marcou o início de uma nova fase do programa que promete investimentos de até R$ 1,4 bilhão até 2026 para combater a evasão escolar. Na ocasião, também foram assinados contratos para agilizar obras em escolas estaduais.

Governo anuncia novo AUXÍLIO para estudantes brasileiros; não é o ‘Pé-de-Meia’ | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes do programa reformulado

A partir de 2024, o Todo Jovem na Escola será revitalizado com o objetivo principal de reduzir as taxas de abandono escolar através de auxílio financeiro direto aos estudantes da Rede Estadual. As novas medidas incluem a distribuição de incentivos financeiros que serão depositados diretamente em um Cartão Cidadão individualizado, ao invés de cartões de responsáveis familiares, garantindo maior autonomia aos alunos.

Estrutura e benefícios do programa

O governo estadual planeja investir R$ 625,3 milhões no programa de 2024 a 2026. Eduardo Leite destacou a importância de manter os jovens na escola, mencionando que muitos abandonam os estudos devido às necessidades financeiras de suas famílias. O programa busca aliviar esta pressão financeira e assegurar a conclusão do ensino médio.

Benefícios Oferecidos

Bolsa Permanência : R$ 150 mensais, pagos no dia 20 de cada mês.

: R$ 150 mensais, pagos no dia 20 de cada mês. Bolsa Auxílio Material Escolar : R$ 150 anuais para custos com material escolar.

: R$ 150 anuais para custos com material escolar. Poupança Aprovação : Acumulado de R$ 900 mais rendimentos por aprovações ao longo dos três anos do ensino médio, com possibilidade de retiradas anuais de R$ 75.

: Acumulado de R$ 900 mais rendimentos por aprovações ao longo dos três anos do ensino médio, com possibilidade de retiradas anuais de R$ 75. Prêmio Engajamento: R$ 150 para estudantes do 3º ano que participarem ativamente das avaliações diagnósticas estaduais e federais.

Estudantes em regime de ensino integral ou técnico integrado recebem 50% a mais em cada benefício, podendo acumular até R$ 8.250 até a conclusão do ensino médio.

Critérios de elegibilidade

Os auxílios serão concedidos a alunos com no mínimo 75% de frequência, regularmente matriculados e provenientes de famílias cadastradas no CadÚnico, com renda per capita mensal de até R$ 660.

Estimativas de Alcance para 2024

O programa espera beneficiar cerca de 120 mil estudantes e distribuir até 1,56 milhões de bolsas ao longo do ano, se todas as condições forem atendidas. Desde sua criação em 2021, o Todo Jovem na Escola já apoiou mais de 175 mil jovens e distribuído mais de 1,7 milhões de bolsas, com um investimento total de R$ 279,4 milhões.

Logística de distribuição dos cartões

Os cartões começarão a ser distribuídos em 12 de março. Estudantes residentes fora de Porto Alegre poderão retirá-los nas agências do Banrisul. Na capital, a retirada será na Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). A primeira recarga de R$ 150, referente ao auxílio material escolar, será disponibilizada imediatamente.

Procedimentos para Retirada

Adultos devem apresentar um documento de identidade válido.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal, ambos munidos de identificação oficial com foto.

O governo federal lançou um programa similar, o Pé-de-Meia, diferenciado principalmente pela frequência mínima de assiduidade requerida (80% para o federal e 75% para o estadual). Os estudantes que cumprirem os requisitos de ambos programas poderão beneficiar-se simultaneamente das ajudas financeiras oferecidas.

Este programa não só reforça o compromisso do estado com a educação de qualidade, mas também promove a autonomia e responsabilidade dos jovens estudantes ao permitir que administrem seus próprios recursos educacionais. Com estes investimentos e a introdução do Cartão Cidadão, o Todo Jovem na Escola espera reduzir significativamente as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão do ensino médio em todo o estado.

