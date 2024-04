Governo libera Auxílio-Comida de R$ 960 neste ano para brasileiros da lista

O Programa Comida Boa é uma iniciativa governamental que oferece um auxílio mensal de R$ 80,00 para famílias em situação de vulnerabilidade. Este benefício é destinado à compra de produtos essenciais como alimentos e itens de higiene, visando apoiar a população que mais precisa. Importante frisar, o valor concedido não é passível de saque, sendo exclusivo para uso em estabelecimentos comerciais credenciados.

Elegibilidade para o programa comida Boa

Quem pode consultar: O acesso à consulta está disponível para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O responsável familiar cadastrado é quem deverá realizar a verificação utilizando seu CPF.

Critérios de elegibilidade:

Famílias com renda per capita de até R$ 210,00.

Famílias já registradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos dois anos.

Como Realizar a Consulta

Acesso ao Portal: Visite o site oficial do Cartão Comida Boa para iniciar o processo de consulta. Início da Consulta: Clique no botão “Consultar” na página inicial. Identificação: Digite o número do CPF do responsável familiar no campo indicado. Verificação de Segurança: Marque a opção “Não sou um robô” para prosseguir com segurança. Confirmação da Consulta: Clique novamente em “Consultar” para submeter suas informações e receber o resultado.

Informações adicionais: No portal, além da consulta de elegibilidade, é possível verificar locais para retirada do cartão, estabelecimentos credenciados para as compras e instruções detalhadas sobre o uso do cartão.

Suporte e assistência

Em caso de problemas com o cartão, como perda, dano ou esquecimento de senha, contate o suporte através do número:

0800 005 7682

Este serviço está disponível para garantir a resolução de problemas e facilitar a boa utilização do benefício por parte dos beneficiários.

Legislação e Prazo de Consulta

Base Legal:

A fundamentação legal do programa encontra-se na Lei 20.747/2021, que estipula os critérios de seleção das famílias beneficiadas e regula a distribuição dos recursos.

Prazo para Consulta:

A consulta para verificação de direito ao benefício é realizada de maneira imediata através do site oficial.

Resumo e importância do programa

O Programa Comida Boa não só facilita o acesso a alimentos e necessidades básicas para famílias desfavorecidas, mas também impulsiona a economia local ao direcionar o consumo para os estabelecimentos credenciados. Este programa é parte de um esforço mais amplo do governo para mitigar os efeitos da pobreza e oferecer suporte àqueles em condições de extrema necessidade.

Objetivos Principais:

Redução da Vulnerabilidade: Apoiar as famílias que enfrentam dificuldades extremas em sustentar a compra de itens básicos de sobrevivência.

Apoiar as famílias que enfrentam dificuldades extremas em sustentar a compra de itens básicos de sobrevivência. Estímulo Econômico: Injetar recursos na economia local, promovendo o gasto dentro de comunidades específicas e beneficiando tanto consumidores quanto comerciantes.

Injetar recursos na economia local, promovendo o gasto dentro de comunidades específicas e beneficiando tanto consumidores quanto comerciantes. Acesso Facilitado: Simplificar o processo de consulta e uso do benefício, garantindo que mais pessoas possam obter o auxílio necessário sem complicações.

Fique atento a este detalhe

O Programa Comida Boa exemplifica uma iniciativa vital para a promoção da segurança alimentar entre as populações mais vulneráveis. Com um processo de consulta simplificado e apoio contínuo através de canais de assistência, o programa não só proporciona meios necessários para a alimentação adequada mas também reafirma o compromisso do governo em proteger e elevar a qualidade de vida de todos os cidadãos, especialmente aqueles que se encontram em situação de risco. Através desta medida, o governo reforça sua posição de cuidado e responsabilidade social, fortale

