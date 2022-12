8 motivos para ter o seu Auxílio Brasil CANCELADO: não faça isso!

O Auxílio Brasil surgiu em um momento de sensibilidade em que o Brasil estava passando devido a crise de Covid-19. O Governo então decidiu criar o Auxilio Brasil como um benefício para atender as famílias em estado de vulnerabilidade, principalmente na área social. Mas como sabemos, todo benefício é necessário ter regras para que o Governo consiga alcançar realmente as pessoas que estão precisando.

E se por acaso você não cumprir os requisitos, o seu Auxílio Brasil pode ser cancelado e infelizmente você deixa de ser o valor do benefício.

Criação do Auxílio Brasil

No ano de 2020, praticamente no mês de junho, Paulo Guedes que é o ministro da Economia deu a ideia de ter um novo programa para assim substituir o Bolsa Família e alguns outros benefícios sociais. A proposta final do programa Renda Brasil é para que existisse somente um meio de pagamento e uma ajuda que estaria alguns englobados e ser uma única renda básica.

Como dito acima, esse programa juntaria alguns outros, como por exemplo também o auxílio emergencial que foi pago na pandemia do Covid-19 e também em outras situações. Já em agosto do ano de 2021, foi publicada no dia 9 a MP 1061/21 e que após 90 dias de sua publicação entraria em vigor para substituir o Bolsa Família.

Especificamente na data do dia 20 de outubro do ano de 2021 o Governo Federal divulgou a notícia do Auxílio Brasil e o valor das parcelas de R$ 400 até dezembro de 2022 e também um aumento no valor do Bolsa Família, um reajuste de 20%.

Desde então a criação do Auxílio Brasil, os números de famílias do programa cresceu muito, os dados afirmam que no mês de abril de 2022 as famílias que recebem o auxílio Brasil já ultrapassou o números de pessoas que exercem atividade remunerada, ou seja, de carteira assinada, constatadas em 12 unidades federativas.

Aumento do auxílio Brasil

O Auxílio Brasil passou de R$ 400 para R$ 600 somente até o dia 31 de dezembro de 2022, tudo isso devido a PEC 15/2022 mais conhecida como PEC das bondades. Mas não foi somente isso que mudou, teve aumento também do auxílio-gás e a criação para beneficiar os caminhoneiros e os taxistas. Realmente esse auxílio está ajudando muitas famílias e motoristas.

Por mais que pareça bom, alguns políticos criticaram essa ação e dizem que se sentem preocupados com o custo financeiro para o ano seguinte, o ano de 2023!

Veja também: VITÓRIA para os brasileiros? Auxílio de R$ 600,00 CONFIRMADO até quando?

Confira agora os 8 motivos que podem levar seu auxílio Brasil ser cancelado

Todo benefícios social possui regra e é necessário que você esteja dentro dela para não ter o seu auxílio cancelado, confira os motivos:

Começar a ganhar uma renda maior de R$ 178,00

Não ter mais cadastro do CadÚnico

Não fazer a atualização de 2 em 2 anos no CadÚnico

O adolescente não ter uma boa frequência escolar, ou seja, ter presença nas aulas menor que 70%

O calendário de vacina da criança da família não estar em dia

A gestante não realizar corretamente o pré-natal e deixam de estar presentes nas atividades do Ministério da Saúde

A mulher que tem entre 14 a 44 anos não acompanhar o seu estado de saúde

Veja também: INSS: Conheça a aposentadoria por idade PROGRAMADA!