Mais dinheiro na conta com nova ferramenta do Nubank, veja

O Nubank, reconhecido por inovar constantemente em suas ofertas e serviços financeiros, acaba de introduzir uma funcionalidade esperada com grande expectativa por seus clientes: o Pix parcelado.

Este novo serviço promete revolucionar a maneira como os pagamentos são feitos, proporcionando ainda mais flexibilidade e possibilidades para o dia a dia financeiro de seus usuários.

Conheça a nova ferramenta do Nubank

Agora, os clientes do Nubank podem dividir pagamentos diretamente pelo aplicativo do banco, utilizando o limite de crédito já existente em suas contas como um recurso para o Pix parcelado.

Essa inovação permite que o limite de crédito do usuário seja convertido em limite para Pix, facilitando compras maiores que seriam difíceis de pagar à vista. Para acessar essa função, é essencial que o cliente tenha um limite de crédito disponível, pois este será utilizado para garantir o pagamento parcelado.

Quais as vantagens?

A funcionalidade de Pix parcelado é particularmente vantajosa em situações onde o pagamento à vista por Pix oferece descontos significativos. Com essa nova opção, o cliente pode aproveitar o desconto sem precisar ter o valor total disponível imediatamente em conta, escolhendo a quantidade de prestações que melhor se adapta à sua situação financeira.

No entanto, é crucial estar atento às taxas de juros aplicadas, que podem variar entre 2% e 3% ao mês. Essas taxas podem influenciar o custo final da compra, portanto, é recomendável avaliar bem as condições antes de optar pelo parcelamento.

Este serviço já está disponível no aplicativo do Nubank, que pode ser baixado através do link fornecido pelo banco. Os clientes podem ativar o Pix parcelado com apenas alguns cliques, escolhendo essa opção no momento de realizar um pagamento via Pix. Esta nova ferramenta não apenas amplia as possibilidades de pagamento mas também reforça o compromisso do Nubank em facilitar e enriquecer a experiência bancária de seus clientes.

Demais novidades do Nubank

Além do Pix parcelado, o Nubank continua a expandir seu portfólio de serviços inovadores para melhor atender suas necessidades financeiras. Recentemente, o banco introduziu a funcionalidade de investimentos automatizados, permitindo que os clientes configurem aplicações recorrentes em diferentes ativos diretamente pelo aplicativo.

Esta ferramenta de investimento automático é ideal para quem deseja construir poupança de longo prazo sem a necessidade de intervenção diária, facilitando a gestão de investimentos e o alcance de objetivos financeiros com eficiência e praticidade.

Outra inovação significativa é a melhoria no sistema de segurança digital do Nubank, com a implementação de autenticação biométrica e reconhecimento facial para acessar a conta e autorizar transações. Essas atualizações visam oferecer maior proteção aos usuários, minimizando o risco de fraudes e aumentando a confiança no uso do aplicativo para operações diárias.

Com essas novas funcionalidades, o Nubank reafirma seu compromisso com a segurança e a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que se mantém na vanguarda da tecnologia financeira.

