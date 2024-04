Você pode diminuir o valor do seu Imposto de Renda DESTA forma

Você sabia que é possível diminuir o valor do seu Imposto de Renda de uma forma legal e ainda contribuir para causas sociais importantes?

Sim, é possível, e tudo isso através de doações para fundos específicos. Aqui explicaremos como você pode fazer isso, de acordo com especialistas no assunto.

Aprenda a diminuir o valor do seu Imposto de Renda com doações dedutíveis para fundos de direitos da criança, idoso, cultura e mais. Veja aqui como fazer isso de forma eficaz! (Foto divulgação)

Imposto de Renda: Entenda as regras de doação

Segundo Mariana Campagnoni, professora de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), ao optar pela declaração completa do Imposto de Renda, o contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido a fundos sociais.

“Os fundos elegíveis incluem os Direitos da Criança e do Adolescente e os Direitos da Pessoa Idosa, todos controlados por conselhos municipais, estaduais ou nacionais”, esclarece Campagnoni.

Existem duas maneiras principais de fazer essas doações:

Doação direta: Você pode doar diretamente para o fundo de sua escolha e depois lançar esse valor como dedução na sua declaração de IRPF. Doação via declaração: Ao preencher sua declaração, é possível optar por destinar parte do seu imposto devido diretamente aos fundos, limitado a 3% para cada um dos fundos mencionados.

Outras áreas beneficiadas

Além dos fundos sociais, o contribuinte também pode direcionar recursos para incentivos culturais e atividades audiovisuais, bem como para projetos que promovam a reciclagem.

“É permitido deduzir até 6% do valor devido a essas áreas, além de contribuir com até 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD)”, explica a professora.

Eduardo Rodrigues, professor da Universidade Federal do Ceará, alerta para a necessidade de atenção aos detalhes na hora de fazer as doações. “As doações precisam ser comprovadas e informadas na declaração com todos os detalhes do pagamento e informações do beneficiário. Além disso, alterações no valor após 31 de maio não são permitidas”, adverte Rodrigues.

Ao seguir essas diretrizes, você não só beneficia sua situação fiscal, mas também contribui significativamente para o bem-estar social e cultural. Esta é uma maneira eficaz de fazer sua parte pela sociedade, enquanto cuida de suas finanças.

Demais opções para diminuir seu Imposto de Renda

Além das doações, existem outras estratégias eficazes para reduzir o valor devido no seu Imposto de Renda. Investimentos em previdência privada, como o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), permitem deduzir até 12% da renda tributável. Despesas médicas, educação e dependentes também são abatíveis dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

Atenção especial deve ser dada aos comprovantes de despesas, que devem estar em nome do contribuinte e serem meticulosamente organizados para evitar discrepâncias com a Receita Federal. Essas práticas não apenas otimizam sua carga tributária mas também ajudam a planejar um futuro financeiro mais estável.

