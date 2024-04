Reajuste CONFIRMADO no salário previdenciário; entenda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou um reajuste de 3,71% em janeiro de 2024 para aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo.

Esse aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e tem como objetivo manter o poder de compra dos beneficiários.

O Notícia da Manhã apurou os fatos e traz, nas linhas a seguir, todos os detalhes sobre essa novidade. Confira!

Aposentados do INSS recebem reajuste em 2024. Saiba como o aumento de 3,71% impacta benefícios e confira a tabela de contribuição atualizada. (Foto: divulgação).

Reajuste CONFIRMADO no salário previdenciário

O reajuste traz impactos significativos para os aposentados, especialmente para aqueles que dependem desses valores para o sustento. É crucial entender como esse aumento afeta diretamente a vida dos beneficiários.

Confira: Faça isso para saber se o Bolsa Família foi desbloqueado

Aumento do teto e compromisso com a estabilidade financeira

Os aposentados do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo foram contemplados com um reajuste de 3,71%, visando ajustar os valores à realidade econômica do país.

O aumento, anunciado pelo IBGE, é essencial para manter o equilíbrio financeiro dos beneficiários em meio às variações econômicas.

O aumento do teto dos benefícios para R$ 7.786,02 em 2024 reflete o compromisso do instituto em proteger os beneficiários da erosão do valor real de seus benefícios devido à inflação e outros fatores econômicos.

Calendário de pagamentos e tabela de contribuição

Os aposentados do INSS receberam o aumento nos benefícios conforme o reajuste anunciado, com as mudanças aplicadas a partir do primeiro ciclo de pagamentos de 2024, em 25 de janeiro.

Além disso, foi atualizada a tabela de contribuição dos aposentados para 2024, que influencia diretamente nos benefícios dos segurados.

Tabela de contribuição dos aposentados do INSS em 2024

Salário de contribuições (R$) Alíquota em % Parcela a deduzir do INSS (R$) Até R$1.412,00 7,50% R$ 0,00 De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 9% R$ 19,80 De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 14% R$ 174,08

Influência da tabela de contribuição nos benefícios

Com a recente atualização, a cota do salário-família para segurados com remuneração mensal de até R$ 1.819,26 agora é de R$ 62,04.

Além disso, a renda limite para o auxílio-reclusão foi ajustada para R$ 1.819,26. O auxílio-reclusão, no valor de R$ 1.412, é destinado aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado.

Isso se aplica caso o indivíduo não receba remuneração da empresa e não esteja em gozo de outros benefícios.

Enfim, o reajuste nos benefícios dos aposentados do INSS em 2024, além das atualizações na tabela de contribuição, visa garantir o poder de compra dos beneficiários e assegurar sua estabilidade financeira diante das mudanças econômicas.

Essas medidas são essenciais para manter a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas no país.

Aproveite e confira também: Aviso de HOJE: brasileiros saltam de alegria com concessão de benefícios TURBINADA no INSS