Ataques a iPhones em 92 países; veja como se proteger

A Apple emitiu um alerta urgente para os proprietários de iPhones em 92 países, informando sobre uma tentativa de invasão aos dispositivos.

A empresa alertou individualmente as possíveis vítimas, sem fornecer detalhes específicos sobre o incidente.

O que são spywares?

Spyware são programas de computador desenvolvidos para coletar informações de um sistema sem o conhecimento ou consentimento do usuário.

Geralmente, esses programas são instalados sem que o usuário perceba, muitas vezes por meio de downloads de software malicioso ou anexos de e-mail.

Uma vez instalado, o spyware pode monitorar atividades online, como histórico de navegação, teclas digitadas, e-mails e senhas, além de capturar e transmitir dados pessoais para terceiros sem autorização.

Essas informações podem ser usadas para diversos fins, desde publicidade direcionada até crimes cibernéticos mais sérios, como roubo de identidade e fraudes financeiras.

Spyware mercenário: o que sabemos sobre os ataques a iPhones?

O malware, denominado como “spyware mercenário”, tem como alvo pessoas específicas, incluindo indivíduos ligados a governos ou opositores de regimes.

A Apple destacou a seriedade do aviso, indicando que o ataque pode estar relacionado à identidade ou atividade das vítimas.

Esses ataques são considerados mais complexos do que atividades criminais cibernéticas comuns, pois os perpetradores utilizam recursos excepcionais para atingir um número limitado de alvos.

A empresa não confirmou se o Brasil está entre os países afetados.

Como identificar spywares?

Identificar spywares pode ser desafiador, pois muitas vezes eles operam em segundo plano, sem que o usuário perceba sua presença.

Todavia, existem alguns sinais de alerta que podem indicar a presença de spyware em um dispositivo. Isso inclui:

Aumento significativo no uso da largura de banda da internet;

Lentidão inexplicável no desempenho do computador ou dispositivo móvel;

Pop-ups frequentes e não solicitados;

Alterações não autorizadas nas configurações do navegador; e

Comportamento incomum do sistema, como reinicializações aleatórias ou programas que não funcionam corretamente.

Além disso, se houver evidências de atividades suspeitas, como informações pessoais sendo acessadas sem autorização ou contas online sendo comprometidas, é importante investigar a possibilidade de infecção por spyware.

Como se proteger?

A Apple disponibiliza uma página de suporte dedicada a ajudar os usuários a se protegerem contra spywares mercenários.

Recomenda-se buscar assistência de segurança emergencial e confirmar a autenticidade do alerta através do site do Apple ID.

Atualizar o iOS, proteger o dispositivo com um código PIN, e adotar a verificação em dois fatores são medidas adicionais de segurança recomendadas pela empresa.

Evite clicar em links ou anexos de remetentes desconhecidos, pois podem servir como entrada para malwares.

A prevenção e a vigilância ativa são cruciais para proteger seus dispositivos e dados pessoais contra possíveis ataques cibernéticos.

