CPF na lista para convocação do Governo: veja se você faz parte

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) iniciou uma convocação significativa para que eleitores realizem o cadastro biométrico. Este esforço busca integrar a biometria ao sistema eleitoral, visando aprimorar a segurança e a eficiência das eleições.

Entenda aqui como verificar se o seu CPF está na lista para convocação e os passos necessários para cumprir essa importante atualização cadastral.

Saiba se seu CPF está na lista de convocação para biometria no Rio de Janeiro e veja como e onde realizar esse procedimento importante. (Foto divulgação)

Detalhes da convocação para o Cadastro Biométrico

Atualmente, há um chamado urgente para que cerca de 4 milhões de eleitores no estado do Rio de Janeiro atualizem seus dados com a biometria.

Segundo o Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TRE-RJ, a inclusão da biometria é fundamental para assegurar a integridade do processo eleitoral e facilitar a experiência do eleitor no dia da votação.

Com a biometria, o sistema eleitoral torna-se mais seguro, reduzindo significativamente as chances de fraudes e erros.

Como realizar a biometria

Para aqueles que ainda precisam realizar o cadastro biométrico, é possível fazer isso em qualquer um dos 165 cartórios eleitorais espalhados pelo estado, além das 18 centrais de atendimento ao eleitor, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h. É possível também verificar online, através do site do TRE-RJ, se suas impressões digitais já estão cadastradas.

Caso não estejam, é importante agendar uma visita ao cartório eleitoral mais próximo para regularizar sua situação. O prazo final para a realização deste cadastro é até o dia 8 de maio, mesma data limite para outras alterações cadastrais importantes, como mudança no local de votação.

Consequências da não atualização

Apesar da biometria não ser obrigatória para todos os eleitores nas eleições de 2024, para os novos eleitores, esse procedimento é mandatório.

Os eleitores que não atualizarem seus cadastros podem enfrentar dificuldades futuras, como atrasos no processo de votação ou mesmo restrições em serviços que exigem a identificação biométrica atualizada.

Portanto, é altamente recomendado que todos os eleitores realizem o cadastro biométrico para evitar quaisquer complicações.

Entenda como mudar seu local de voto

Mudar o local de votação é um procedimento que pode ser necessário por diversos motivos, como mudança de endereço ou simplesmente por conveniência.

Para realizar essa mudança, é fundamental que o eleitor esteja com seu cadastro atualizado junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de sua jurisdição. O processo inicia com a atualização do endereço residencial no cadastro eleitoral. Isso pode ser feito pessoalmente em qualquer cartório eleitoral, onde o eleitor deve apresentar um comprovante de residência recente, além de um documento de identificação oficial com foto.

Após atualizar o endereço, o eleitor pode solicitar a transferência do local de votação. Esse pedido deve ser feito no cartório eleitoral responsável pela nova zona eleitoral correspondente ao seu novo endereço. É importante realizar essa mudança dentro dos prazos estipulados pelo TRE para que a alteração seja processada antes das próximas eleições.

Normalmente, o prazo para qualquer alteração no cadastro eleitoral se encerra cerca de 150 dias antes de cada eleição. Portanto, planejar com antecedência é crucial para assegurar que você possa votar sem problemas no dia da eleição.

