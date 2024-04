NOVO programa do Governo facilita compra de casa própria, veja

Em uma iniciativa pioneira, o Governo do Estado de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), lança um programa transformador destinado a facilitar o acesso à casa própria para segmentos vulneráveis da população.

O programa “Para Ter Onde Morar – Crédito Parceria” é especialmente direcionado para mulheres que enfrentam situações de violência doméstica, proporcionando-lhes uma oportunidade única para adquirir uma moradia segura e acessível. Esta ação reflete um compromisso profundo com o bem-estar social e a igualdade, marcando um passo significativo na luta contra a violência doméstica e na promoção da autonomia feminina.

Participe do Programa ‘Para Ter Onde Morar – Crédito Parceria’ em Goiânia: uma oportunidade única para mulheres em situação de violência garantirem sua moradia própria. (Foto divulgação)

Confira o NOVO programa do Governo

Em Goiânia, uma nova página está sendo escrita no livro de oportunidades habitacionais. A Agência Goiana de Habitação (Agehab) junto com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), anunciaram um programa revolucionário: o “Para Ter Onde Morar – Crédito Parceria”.

Este programa surge como um farol de esperança, especialmente para mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo a chance de adquirir um lar a preços mais acessíveis.

O programa não somente facilita o acesso à moradia, mas também faz parte de uma estratégia maior de inclusão social e apoio às mulheres. Com inscrições abertas até o final de abril, agora é o momento de agir para quem sonha com um novo começo.

As condições de financiamento são adaptadas para tornar a compra de uma casa mais viável, com parcelas estimadas em cerca de R$ 300,00, dependendo da renda familiar. Esta iniciativa é realizada em colaboração com programas governamentais estabelecidos, como o “Minha Casa, Minha Vida”, e o apoio municipal através do “Moradia Goianiense”.

Veja mais sobre: Bolsa Família tem ligação com outro programa do governo e ninguém sabe; confira

Elegibilidade e processo de inscrição

Para participar deste programa transformativo, os critérios são claros e voltados para proteger e apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade.

As candidatas devem ser brasileiras nata ou naturalizadas, maiores de 18 anos (ou emancipadas), e não podem já ser proprietárias ou comprometidas com outro financiamento habitacional. Além disso, é necessário não possuir dívidas registradas em órgãos de proteção ao crédito e ter residido em Goiânia por pelo menos três anos.

A renda familiar combinada não deve exceder três salários mínimos, e todas as condições devem ser comprovadas através de documentação apropriada. Importante destacar que o programa reserva legalmente 5% das unidades, o que garante que 6 moradias sejam destinadas especificamente para essas mulheres, fortalecendo o tecido social e proporcionando segurança e estabilidade para quem mais precisa.

Para se inscrever, basta acessar o site da Agehab até 22 de abril, ou procurar atendimento presencial em Goiânia. Este é mais do que um programa de habitação; é um passo em direção a uma vida nova e segura para muitas mulheres, promovendo não só o acesso à habitação, mas também a justiça social e a igualdade.

Não deixe de conferir: Governo libera programa e pode dar CASA DE GRAÇA aos brasileiros