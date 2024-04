Quem recebe pensão alimentícia pode receber BENEFÍCIO do governo? Veja

O cálculo da renda per capita do Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma questão que frequentemente gera incertezas.

Neste artigo, abordaremos uma das principais dúvidas relacionadas a esse tema: se a pensão alimentícia é considerada como renda familiar para o cálculo do BPC.

Explicaremos a regra geral do cálculo, o que é considerado como renda e como a jurisprudência tem tratado essa questão. Além disso, esclareceremos se a pensão alimentícia afeta a concessão de bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Pensão alimentícia conta como renda familiar para o BPC? Analisamos a legislação e decisões judiciais para esclarecer essa questão crucial. (Foto: divulgação).

Regra geral: o que conta ou não como Renda Familiar para o BPC?

Para compreender se a pensão alimentícia é considerada renda familiar para o cálculo do BPC, é essencial entender a regra geral aplicada nessa análise.

De acordo com o Decreto n. 6.214/2007 e o Estatuto do Idoso, são considerados como renda familiar para o BPC:

Salários ;

; Pensões ;

; Pensões alimentícias ;

; Benefícios previdenciários , como aposentadorias ;

, como ; Seguro-desemprego ;

; Comissões ;

; Pro Labore ;

; Rendimentos de trabalho não assalariado ;

; Renda do mercado informal ou autônomo ;

; Rendimentos auferidos do patrimônio ;

; Renda mensal vitalícia ;

; BPC de outro membro não idoso.

Veja também: Conta de luz: veja o que muda com decisão do Governo

Pensão Alimentícia conta como Renda Familiar para o BPC?

Sim, a pensão alimentícia é considerada renda familiar para o BPC.

Conforme o Decreto n. 6.214/2007, os rendimentos provenientes da pensão alimentícia devem ser incluídos no cálculo do benefício assistencial.

Isso significa que o valor da pensão será considerado na avaliação da renda per capita do grupo familiar.

Jurisprudência: Pensão Alimentícia x Renda Familiar no BPC

A jurisprudência tem corroborado com a interpretação legal, considerando a pensão alimentícia como renda familiar para o BPC.

Decisões do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais têm confirmado essa posição, analisando casos em que a pensão alimentícia foi incluída no cálculo da renda per capita para concessão do benefício.

Pensão Alimentícia conta como Renda Familiar no PROUNI?

Apesar de não ser uma questão previdenciária, é importante destacar que a pensão alimentícia não é considerada renda familiar para o PROUNI.

Tanto entendimento administrativo quanto decisões judiciais têm confirmado que os valores recebidos a título de pensão alimentícia não são computados como renda familiar para a concessão de bolsas universitárias.

Enfim, a pensão alimentícia é um fator relevante no cálculo da renda familiar para o BPC. Sua inclusão pode influenciar na elegibilidade do benefício para indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Assim sendo, é essencial compreender as nuances desse processo para garantir o acesso ao benefício assistencial.

Além disso, no contexto do PROUNI, a pensão alimentícia não é considerada como parte da renda familiar, facilitando o acesso de estudantes de baixa renda à educação superior.

Confira: Nubank libera limite extra e cartão bônus para estes clientes