O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) está convocando 137 beneficiários que estão em débito com a obrigação da prova de vida, um procedimento essencial para a continuidade do recebimento dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Este chamado é crucial para evitar a suspensão dos pagamentos previstos para o mês de abril.

Cuidado! INSS emite ALERTA para aposentados que não fizeram a prova de vida

Prazo final e procedimento

Os beneficiários citados não realizaram a prova de vida por mais de 12 meses e, após duas convocações anteriores, estão sendo chamados para cumprir com esta obrigação até o dia 17 de abril.

O procedimento deve ser realizado pessoalmente no térreo do Edifício Delta, localizado na Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória. Aqueles que não atenderem ao chamado até esta data não receberão o pagamento neste mês.

Comunicação e instruções do IPMC

O IPMC tem se esforçado para contactar todos os beneficiários afetados através de mensagens, correspondências e tentativas de contato telefônico, utilizando os dados fornecidos pelos próprios beneficiários. Além disso, detalhes adicionais e a lista dos beneficiários em questão foram publicados no site do IPMC e no Diário Oficial.

Hélio José Pizzatto, diretor de Previdência do IPMC, destaca a importância deste processo: “Como gestores dos recursos previdenciários de todos os servidores, nós devemos zelar por esse dinheiro, para evitar pagamentos indevidos e fraudes. Embora ofereçamos diversas possibilidades para realizar a prova de vida, infelizmente alguns beneficiários ainda falham em comprovar sua situação.”

Documentação necessária

Durante o atendimento para a prova de vida, é imprescindível que os aposentados e pensionistas apresentem documentos pessoais e um comprovante de endereço atualizado. Adicionalmente, uma fotografia atual será tirada para registro.

Suporte e dúvidas

Para esclarecimentos, os beneficiários podem contatar o IPMC pelos telefones (41) 3350-3660 e (41) 3350-3661. É fundamental que todos os envolvidos verifiquem a regularidade da sua prova de vida através do site do IPMC, onde podem acessar usando CPF e senha para confirmar a data de validade do procedimento.

Alternativas para realização da prova de vida

A prova de vida pode ser realizada de várias formas:

Utilização dos serviços do plano de saúde do Instituto Curitiba de Saúde (ICS) em suas unidades ou na rede credenciada.

Atendimento em unidades do SUS em Curitiba, que também é registrado como uma prova de vida válida.

Uso do aplicativo GOV.BR, disponível a partir do mês de aniversário do beneficiário até 60 dias após.

Para beneficiários acamados ou hospitalizados, é possível solicitar a realização da prova de vida em casa ou no hospital, garantindo que todos tenham a oportunidade de cumprir com esta obrigação legal e necessária.

Validade da prova de vida

Cabe ressaltar que a prova de vida tem validade de um ano. A não realização deste procedimento dentro do período estipulado acarreta na suspensão temporária do benefício até que a situação seja regularizada.

Fique atento a este detalhe

A prova de vida é uma medida de segurança fundamental para o sistema de previdência e deve ser tratada com seriedade pelos beneficiários. O IPMC de Curitiba reforça a importância da colaboração de todos para manter os benefícios ativos e evitar inconvenientes futuros. É essencial que os beneficiários respondam prontamente à convocação e regularizem sua situação conforme as diretrizes estabelecidas.

