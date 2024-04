Assistir TV online gratuitamente através de smartphones Android e iPhone (iOS) é uma realidade cada vez mais acessível devido à disponibilidade de aplicativos dedicados.

Esses apps não apenas permitem o acesso a conteúdos ao vivo, mas também oferecem uma vasta biblioteca de programas on demand. Para quem deseja usufruir de emissoras como Globo, Band, e SBT diretamente pelo celular, estas plataformas se apresentam como soluções ideais.

Não perca! Saiba como assistir a Champions League de graça pelo celular | Imagem de Sepp por Pixabay

Principais aplicativos para streaming de TV ao Vivo

A seguir, destacam-se quatro aplicativos recomendados para baixar e assistir à TV aberta ao vivo e online, todos disponíveis tanto para usuários de Android quanto de iPhone (iOS):

Globoplay

Disponibilidade e Conteúdo : O Globoplay oferece uma ampla gama de filmes, séries e programas de TV, acessíveis tanto ao vivo quanto on demand. Para visualizar a programação ao vivo, os usuários podem selecionar a aba “Agora” no menu inferior, facilitando a consulta de horários e a programação diária dos canais afiliados.

: O Globoplay oferece uma ampla gama de filmes, séries e programas de TV, acessíveis tanto ao vivo quanto on demand. Para visualizar a programação ao vivo, os usuários podem selecionar a aba “Agora” no menu inferior, facilitando a consulta de horários e a programação diária dos canais afiliados. Planos e Assinaturas: Além do acesso gratuito, o Globoplay disponibiliza conteúdos exclusivos para assinantes, com planos a partir de R$ 17,90 mensais. Planos mais completos, que incluem canais como Globo News, Multishow e SporTV, começam em R$ 44,90.

Pluto.tv

Funcionalidades do App : Este aplicativo gratuito integra tanto transmissões ao vivo quanto conteúdos on demand. A interface do usuário permite uma navegação intuitiva, com abas dedicadas para a programação ao vivo e a busca específica de filmes e séries.

: Este aplicativo gratuito integra tanto transmissões ao vivo quanto conteúdos on demand. A interface do usuário permite uma navegação intuitiva, com abas dedicadas para a programação ao vivo e a busca específica de filmes e séries. Variedade de Conteúdos: A plataforma é bem organizada, facilitando a filtragem de conteúdos por categorias como filmes, programas de entretenimento, e animes, através do menu superior.

SBT Vídeos

Acesso a Programação ao Vivo : Disponibilizando o acesso gratuito à programação ao vivo da emissora, este app também permite explorar novelas, séries, e realities originais do SBT. A página inicial exibe sugestões e os conteúdos mais populares, que podem ser adicionados à uma lista pessoal para visualização futura.

: Disponibilizando o acesso gratuito à programação ao vivo da emissora, este app também permite explorar novelas, séries, e realities originais do SBT. A página inicial exibe sugestões e os conteúdos mais populares, que podem ser adicionados à uma lista pessoal para visualização futura. Requisitos de Uso: É necessário criar um cadastro no app, que também suporta a criação de múltiplos perfis de usuário dentro de uma mesma conta, otimizando a experiência de diferentes espectadores.

BandPlay

Programação da Rede Bandeirantes : Com BandPlay, usuários têm acesso não só aos programas de TV, mas também às transmissões de rádio ao vivo. Após um cadastro inicial, é possível navegar pelas diversas categorias de conteúdo, que incluem jornalismo, esportes e entretenimento.

: Com BandPlay, usuários têm acesso não só aos programas de TV, mas também às transmissões de rádio ao vivo. Após um cadastro inicial, é possível navegar pelas diversas categorias de conteúdo, que incluem jornalismo, esportes e entretenimento. Funcionalidades Adicionais: O app permite consultar o quadro de horários diários e buscar programas específicos através de uma funcionalidade de pesquisa, ideal para quem deseja assistir a atrações que já foram ao ar.

Fique atento a este detalhe

Os aplicativos como Globoplay, Pluto.tv, SBT Vídeos, e BandPlay revolucionaram a maneira de consumir televisão, tornando-a acessível diretamente do conforto de seu smartphone, seja ele Android ou iOS.

Essas plataformas não só facilitam o acesso a conteúdos televisivos ao vivo mas também expandem as possibilidades de entretenimento com extensos catálogos on demand. Para quem busca praticidade e uma vasta oferta de programas, filmes e séries, estas aplicações representam as melhores opções disponíveis no mercado atualmente.

