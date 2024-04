5 tradições bizarras: Você NÃO vai querer morar NESTE país

Descubra tradições que fazem deste país um dos mais fascinantes e peculiares do mundo. A cultura é um mosaico de práticas que define e distingue uma sociedade. Algumas dessas práticas, contudo, podem parecer extremamente estranhas para quem observa de fora.

Hoje, vamos mergulhar em cinco tradições que fazem da Índia um lugar único, mas que podem te fazer pensar duas vezes antes de arrumar as malas. Veja mais sobre.

Você está pronto para explorar o inusitado? Veja como a Índia transforma o cotidiano em sagrado com suas tradições únicas. (Foto divulgação)

5 tradições bizarras NESTE país

Bênção Radical

Imagine venerar uma moto como se fosse um deus. Na Índia, um país de fé profunda e diversificada, o inusitado encontra espaço.

No distrito de Pali, uma moto que pertencia a um homem que morreu em um acidente em 1988, tornou-se objeto de culto após reaparecer misteriosamente várias vezes no local do acidente. Este fenômeno transformou a moto em um símbolo sagrado, atraindo devotos de toda parte para venerá-la.

Veja mais sobre: 5 principais causas trabalhistas que trabalhadores podem ganhar

Vinde a Mim

O Dia das Crianças na Índia, celebrado em 14 de novembro, é um reflexo do amor e respeito que o país nutre pelas futuras gerações. A data coincide exatamente com nove meses após o Dia dos Namorados local, mas sua origem é totalmente diferente.

Ela homenageia o aniversário de um Primeiro Ministro que foi um ardoroso defensor dos direitos das crianças, marcando um compromisso nacional com o bem-estar infantil.

É ou Não É?

A controvérsia cerca a liberação de uma camisinha vibradora, desafiando as normas culturais e legais. Preservativos podem ser adquiridos livremente, mas brinquedos sexuais enfrentam uma forte resistência, categorizados como “material obsceno”.

Esta distinção destaca as complexas normas sociais e legais do país, que permitem algumas formas de contracepção, mas proíbem itens vistos como promotores de libertinagem.

Fiéis Peludos

No templo da deusa Karni Mata, no Rajastão, ratos são considerados sagrados e protegidos a todo custo. A presença massiva destes roedores no local é tanto uma questão de fé quanto de tradição.

Acredita-se que eles carregam as almas dos devotos, transformando uma infestação em uma congregação divina. Visitantes e fiéis convivem harmoniosamente com os ratos, respeitando seu espaço sagrado.

Xixi para Beber

A veneração por vacas na Índia transcende o simples respeito por estes animais, elevando sua urina a um status de ingrediente sagrado. Em Bengal, a urina bovina é não apenas um artigo de fé, mas também uma matéria-prima para uma variedade de produtos, desde bebidas até cosméticos.

Esta prática sublinha o profundo entrelaçamento da religiosidade com o cotidiano indiano, onde o sagrado e o profano se misturam de maneiras inesperadas.

A Índia é um país de contrastes intensos e tradições peculiares, onde o sagrado coexiste com o secular de maneiras que desafiam a compreensão ocidental. Visitar ou morar neste país é embarcar em uma jornada que desafia as percepções e expande os horizontes.

Não deixe de conferir: Estes são os países mais baratos para viajar