1.100 VAGAS para trabalhar no Exército e receber R$ 3.800

O Exército Brasileiro abriu as portas para novos candidatos interessados em integrar suas fileiras, por meio do concurso público 2024, que promete atrair uma vasta gama de interessados em todo o território nacional.

Com a disponibilização de 1.100 vagas divididas entre as áreas Geral, Música e Saúde, esta seleção apresenta uma oportunidade única para aqueles que almejam uma carreira sólida e promissora no serviço público.

Detalhes do concurso e requisitos para candidatura

O concurso, destinado a preencher vagas na Escola de Sargento das Armas (ESA), está estruturado para acolher candidatos de ambos os sexos, garantindo a igualdade de oportunidades em um ambiente de competição justa e meritocrática. A remuneração inicial anunciada para os aprovados é de R$ 3,8 mil, um valor atraente que reflete o compromisso e a responsabilidade dos cargos ofertados.

Para os interessados na área Geral, o concurso requer que os candidatos tenham entre 17 e 24 anos de idade. Já para as áreas de Música e Saúde, o limite de idade se estende até os 26 anos, com a data de corte fixada em 31 de dezembro do ano de matrícula. As vagas são distribuídas da seguinte maneira: 1.105 para a área Geral (910 masculinas e 105 femininas), 30 para Música e 55 para Saúde, contemplando uma variedade de perfis e aptidões.

Processo de inscrição e etapas do concurso

Para se candidatar, os aspirantes deverão realizar suas inscrições até o dia 4 de maio, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 95. Contudo, há previsão de isenção da taxa para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e membros de famílias de baixa renda, garantindo a acessibilidade ao processo seletivo.

O concurso será composto por múltiplas etapas: prova objetiva, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e comprovação das exigências para matrícula. A prova objetiva, agendada para 14 de setembro, abrangerá questões de Matemática, História, Português, Geografia, Inglês e Redação. Adicionalmente, candidatos às áreas de Saúde e Música enfrentarão questões específicas de seus campos de conhecimento.

Oportunidades de formação e desenvolvimento

Os aprovados nas etapas iniciais terão a chance de ingressar em um curso de formação oferecido em diversas unidades do Exército Brasileiro, espalhadas por vários estados. Esse período de formação é essencial para o desenvolvimento das habilidades e competências requeridas para o desempenho eficaz das funções.

Para candidatos com ensino médio completo, as áreas Geral e Música se apresentam como excelentes oportunidades de carreira. Já para os interessados em atuar na área de Saúde, é necessário possuir formação técnica ou superior em Enfermagem, ampliando o leque de oportunidades para profissionais dessa área.

Este concurso do Exército Brasileiro em 2024 marca uma oportunidade significativa para indivíduos de diversas áreas do conhecimento e perfis profissionais. Com vagas atraentes, um processo de seleção rigoroso e a promessa de uma carreira estável e gratificante, espera-se que a competição atraia um grande número de candidatos qualificados, prontos para servir e contribuir com suas habilidades para a segurança e o desenvolvimento do país.

