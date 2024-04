Em um cenário financeiro cada vez mais digitalizado, os cartões de crédito se destacam não apenas pela facilidade de realização de compras, mas também pelos benefícios agregados que oferecem.

O Banco do Brasil, por meio de seus cartões Ourocard, introduz um sistema de recompensas desenhado para premiar a fidelidade de seus clientes de formas que impactam positivamente suas economias.

Aviso Banco do Brasil manda recado para quem tem cartão de crédito | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ourocard: entre pontos acumulativos e cashback

A questão que surge para muitos é qual modalidade de recompensa maximiza o retorno: a acumulação de pontos ou a opção por cashback. Essa dúvida persiste devido às características particulares e benefícios que cada opção oferece aos portadores dos cartões Ourocard do Banco do Brasil.

Funcionamento do cashback com ourocard

Os cartões Ourocard, geralmente, permitem aos usuários acumular pontos por meio do programa Livelo. Contudo, a opção de cashback tem se mostrado particularmente atraente.

Essa modalidade envolve a devolução de uma parcela do valor gasto com o cartão em forma de crédito na fatura ou como investimento, com possibilidade de resgate. A versatilidade e a praticidade oferecidas pelo cashback o tornam uma opção valiosa para muitos usuários.

Escolha baseada no perfil do usuário

A decisão entre acumular pontos ou optar pelo cashback deve ser informada pelos hábitos de consumo e objetivos financeiros do titular do cartão. O Banco do Brasil disponibiliza diferentes taxas de conversão de pontos e percentuais de cashback, variando conforme o tipo de cartão Ourocard, como segue:

Altus : 2,5 pontos por dólar ou 1,5% de cashback;

: 2,5 pontos por dólar ou 1,5% de cashback; Nanquim : 2,2 pontos por dólar ou 1% de cashback;

: 2,2 pontos por dólar ou 1% de cashback; Infinite e Black : 2 pontos por dólar ou 1% de cashback;

: 2 pontos por dólar ou 1% de cashback; Platinum e Grafite : 1,7 pontos por dólar ou 0,75% de cashback;

: 1,7 pontos por dólar ou 0,75% de cashback; Gold e Elo Mais : 1 ponto por dólar ou 0,3% de cashback;

: 1 ponto por dólar ou 0,3% de cashback; Doméstico e Internacional: 0,5 pontos por dólar ou 0,15% de cashback.

Assim, a compreensão dos próprios padrões de gasto e metas financeiras é crucial para fazer a escolha mais vantajosa entre essas duas opções.

Ativação do Cashback via aplicativo BB

Para os que optarem pela flexibilidade e vantagens do cashback com os cartões Ourocard, o processo de ativação é simplificado e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do Banco do Brasil. O procedimento inclui:

Acesso ao aplicativo do BB; Navegação até “Meus Benefícios” ou “Cartões”; Seleção de “Pontos ou Cashback/Investimento”; Escolha da opção desejada e conclusão do processo.

É importante notar que o crédito do cashback é processado após o pagamento da fatura. Para usuários que desejem retornar ao sistema de pontos Livelo, basta realizar a mudança novamente através do aplicativo.

Dessa forma, a escolha entre pontos e cashback nos cartões Ourocard deve ser alinhada ao perfil de consumo e às necessidades financeiras do usuário, garantindo assim a maximização dos benefícios disponíveis.

