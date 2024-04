Em um movimento surpreendente, a Meta, empresa que detém o WhatsApp, divulgou um comunicado que promete alterar de forma substancial o funcionamento da plataforma, afetando diretamente uma parcela de seus usuários.

O WhatsApp, reconhecido mundialmente por sua popularidade em mensagens instantâneas, ostenta uma base de mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais, desempenhando um papel crucial na comunicação digital. Para usufruir do serviço, é necessário apenas um número de telefone válido, acesso à internet e o aplicativo instalado em um dispositivo móvel ou computador.

Nova regra do WhatsApp pode bloquear conta de milhares de usuários | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estes usuários poderão ser bloqueados do WhatsApp

A partir de abril de 2024, no entanto, essas regras mudarão drasticamente. Segundo o anúncio da Meta, a nova política que entrará em vigor no dia 11 de abril estipula que os usuários precisam ter no mínimo 16 anos para utilizar o aplicativo, elevando a idade mínima dos anteriores 13 anos.

Essa alteração nos termos de uso e política de privacidade do WhatsApp pode levar à perda de acesso à plataforma por muitos usuários, afetando, sobretudo, o público mais jovem que não cumprir os novos requisitos de idade.

Usuários que forneceram informações incorretas sobre sua idade durante o processo de registro também podem enfrentar a suspensão de suas contas. A Meta justifica essa medida como uma tentativa de proteger os usuários mais jovens e assegurar um ambiente de comunicação online seguro e responsável.

Não deixe de conferir: 11 de abril: a data limite para a GRANDE MUDANÇA do WhatsApp

Requisitos técnicos para acesso ao WhatsApp

Além das mudanças relacionadas à idade, a Meta também atualizou os requisitos técnicos necessários para baixar e utilizar o WhatsApp em diversos dispositivos:

WhatsApp para Android : Necessário sistema operacional Android 5.0 ou superior e 300 MB de espaço de armazenamento disponível.

: Necessário sistema operacional Android 5.0 ou superior e 300 MB de espaço de armazenamento disponível. Para iOS : Exige-se sistema operacional iOS 12 ou superior e 193,1 MB de espaço de armazenamento.

: Exige-se sistema operacional iOS 12 ou superior e 193,1 MB de espaço de armazenamento. WhatsApp para Windows : Requer sistema operacional Windows 10 ou superior e 186,4 MB de espaço de armazenamento.

: Requer sistema operacional Windows 10 ou superior e 186,4 MB de espaço de armazenamento. WhatsApp Desktop (iOS): Para uso no macOS, é preciso ter a versão 10.11.0 ou superior e 130,9 MB de espaço disponível.

Essas atualizações são importantes para que os usuários possam continuar a desfrutar dos serviços do WhatsApp sem interrupções, garantindo compatibilidade com as versões mais recentes de sistemas operacionais e dispositivos.

Fique atento a este detalhes

As mudanças anunciadas pela Meta têm potencial para remodelar a forma como o WhatsApp é utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente o público mais jovem. A elevação da idade mínima para uso do aplicativo destaca uma preocupação crescente com a segurança online e a proteção de usuários menores de idade.

Além disso, as atualizações técnicas exigidas para a instalação do aplicativo asseguram que o WhatsApp permaneça acessível e funcional nos dispositivos mais recentes, mantendo sua posição como uma ferramenta essencial de comunicação digital no cenário global.

Não deixe de conferir: Relembre As 7 QUEDAS Do WhatsApp Pelo Mundo