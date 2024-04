Demissão aprovada dá 4 direitos aos trabalhadores que jogaram a toalha

Ao decidir pela rescisão do contrato de trabalho por vontade própria, o empregado enfrenta a perda de determinados benefícios que seriam garantidos em casos de demissão sem justa causa.

A legislação trabalhista brasileira estabelece que, ao pedir demissão, o trabalhador não terá direito à multa de 40% do FGTS nem ao acesso ao saque-rescisão do FGTS e ao seguro-desemprego. Esta situação impõe um planejamento cuidadoso por parte do trabalhador, dada a interrupção do fluxo de renda previamente assegurado pelo salário.

Direitos assegurados apesar da demissão voluntária

Apesar da perda de alguns benefícios, a legislação preserva direitos fundamentais ao trabalhador que opta por pedir demissão, garantindo-lhe um suporte mínimo. Entre esses direitos, destacam-se:

Pagamento dos Dias Trabalhados : O empregado tem direito à remuneração pelos dias efetivamente trabalhados até a data da rescisão, mesmo que o mês não esteja completo.

: O empregado tem direito à remuneração pelos dias efetivamente trabalhados até a data da rescisão, mesmo que o mês não esteja completo. Décimo Terceiro Salário Proporcional : O trabalhador deverá receber o décimo terceiro salário proporcionalmente aos meses trabalhados durante o ano.

: O trabalhador deverá receber o décimo terceiro salário proporcionalmente aos meses trabalhados durante o ano. Férias Vencidas com Adicional : Caso tenha férias vencidas, o empregado é elegível para receber o valor correspondente, acrescido de 1/3 do valor das férias, como determina a legislação.

: Caso tenha férias vencidas, o empregado é elegível para receber o valor correspondente, acrescido de 1/3 do valor das férias, como determina a legislação. Aviso Prévio: O empregado que decide pela rescisão do contrato deve cumprir 30 dias de aviso prévio, a menos que a empresa decida dispensá-lo dessa obrigação. Durante esse período, o trabalhador continua a exercer suas funções e a receber sua remuneração.

Exceções no direito ao seguro-desemprego

Embora o seguro-desemprego seja tradicionalmente reservado para situações de demissão sem justa causa, a legislação contempla exceções onde o benefício pode ser concedido mesmo em casos de rescisão voluntária, desde que motivada por condições de trabalho classificadas como insustentáveis ou prejudiciais ao empregado, configurando uma situação de “demissão forçada”.

Fique atento a este detalhe

A decisão de pedir demissão requer uma avaliação criteriosa dos direitos e das consequências envolvidas. Os trabalhadores devem estar cientes dos benefícios aos quais renunciam e dos direitos que lhes são garantidos pela legislação, mesmo em caso de rescisão por iniciativa própria.

Tal conhecimento é crucial para uma transição consciente e preparada para o próximo passo na trajetória profissional, assegurando que as decisões tomadas estejam alinhadas com a segurança financeira e o bem-estar do empregado.

