Qual é o NOVO limite de faturamento para MEI em 2024?

Se você é Microempreendedor Individual (MEI), não esqueça: o prazo para declarar o quanto faturou em 2023 à Receita Federal vai até 31 de maio. É na Declaração Anual do Simples Nacional que você precisa informar esses valores.

Conheça os benefícios de se tornar MEI e saiba como iniciar seu negócio de forma simplificada e menos burocrática. (Foto divulgação)

MEI: NOVO limite de faturamento

Se deixar de entregar essa declaração, fica sujeito a uma multa de, no mínimo, R$ 50. E, se não pagar os impostos devidos, a multa pode chegar a 20% desse valor. A penalidade é cobrada quando você paga o documento atrasado.

Ao preencher a declaração, não se esqueça de incluir os valores de todas as suas vendas e serviços prestados. Também, se contratou um funcionário, não ultrapasse o limite permitido para a categoria.

Fique atento: se não cumprir com essa obrigação, seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) fica irregular. E isso pode dificultar conseguir crédito em bancos.

O limite de faturamento anual para este ano é de R$ 81.000, ou proporcional ao tempo que você está aberto. O governo sugere considerar uma receita de R$ 6.750 por mês.

Um exemplo prático: se você abriu seu MEI em maio de 2023 e ficou na categoria por 8 meses, o limite de faturamento até o final do ano é de R$ 54.000. Não perca o prazo e evite problemas!

Veja mais sobre: MEI gosta de trabalhar nestas 10 funções no Brasil

Passo a passo para entregar a declaração do MEI

O DAS fica disponível no Portal do Empreendedor, do governo federal. Ao entrar na página, o cidadão deve seguir o tutorial abaixo:

selecionar a opção “Declaração Anual de Faturamento – Dasn-Simei“;

inserir o CNPJ da empresa;

da empresa; irá visualizar 2 tipos de declaração : “original” e “retificadora”;

: “original” e “retificadora”; selecionar “original” e clicar em “2023”;

acessar o campo “valor da receita bruta total”;

informe os valores referentes às atividades desenvolvidas de comércio, indústria e os serviços de transporte intermunicipal e interestadual;

finalizar o atendimento e imprimir o comprovante, se quiser.

Segundo o Sebrae, o processo de declaração do faturamento anual é “simplificado e torna todo o processo menos burocrático”.

Os benefícios de se tornar MEI

Ser um Microempreendedor Individual (MEI) traz uma série de vantagens significativas para quem busca formalizar seu negócio. Primeiramente, o MEI tem acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade, proporcionando uma segurança financeira para o empreendedor e sua família.

Além disso, o processo de abertura e manutenção do MEI é simplificado, com menos burocracia e custos reduzidos em comparação com outras formas de empresa, facilitando a entrada e permanência no mercado para empreendedores iniciantes.

O processo para se tornar um Microempreendedor Individual (MEI) é relativamente simples e pode ser realizado de forma online, o que facilita a vida do empreendedor.

Primeiramente, é necessário acessar o Portal do Empreendedor, do governo federal, e selecionar a opção de formalização. Em seguida, o empreendedor precisa preencher um formulário com seus dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, endereço e telefone.

Após isso, ele escolhe a atividade econômica que irá exercer e, caso necessário, poderá contratar um contador para auxiliá-lo nesse processo.

Após o preenchimento dos dados, o sistema irá gerar automaticamente o CNPJ e o alvará provisório, permitindo que o empreendedor inicie suas atividades imediatamente. Além disso, é importante estar ciente das obrigações fiscais e tributárias que o MEI possui, como o pagamento mensal do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Não deixe de conferir: A razão do nome do meio vai te deixar de queixo caído