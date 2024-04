Consulta ao PIS/Pasep de abril liberada; você recebeu?

Você sabia que o abono salarial do PIS/Pasep deste ano já está a caminho para muitos trabalhadores brasileiros? Sim, é aquela ajudinha extra que chega em boa hora, especialmente agora. Se você é um trabalhador com carteira assinada e ainda não checou se tem direito ao benefício, este é o momento!

Verifique hoje mesmo se você é elegível para o abono salarial do PIS/Pasep de abril 2024! Com nosso guia simples, aprenda a consultar seu benefício e entenda como sacar seu dinheiro. Informe-se sobre as datas importantes e assegure seu direito ao abono! (Foto divulgação)

Chegou a hora: Saiba se você pode sacar o PIS/Pasep

Para os nascidos em fevereiro, a notícia é excelente: o saque do valor do abono salarial foi liberado em 15 de março. E se você é de março ou abril, marque no calendário: dia 15 de abril é a sua vez. Essas datas fazem parte de um calendário de pagamentos que se estende nos próximos meses, então, é bom ficar de olho.

A melhor parte? Você pode conferir a disponibilidade da sua quantia diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br. Facilidade na palma da mão!

Veja mais sobre: PIS/Pasep: datas de pagamento e valores foram atualizados

Um impulso financeiro significativo

Este mês, a Caixa Econômica Federal vai liberar nada menos que R$ 1,9 bilhão para o abono salarial. O pagamento, aprovado no fim do último ano, segue o mês de nascimento do trabalhador (para o PIS) ou o número final de inscrição (para o Pasep), beneficiando milhões de brasileiros.

Falando em números, 24,67 milhões de trabalhadores em todo o país estão na lista para receber o abono salarial. E aqui vai um detalhe que vale ouro: se você trabalhou com carteira assinada por 12 meses em 2022, o valor a receber é o salário mínimo cheio, de R$ 1.412. Nada mal, hein?

Quem tem direito?

Agora, se você está se perguntando “Eu tenho direito?”, aqui vão os critérios: estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base com remuneração média de até dois salários mínimos, e ter seus dados corretamente informados na RAIS pelo empregador.

Checar se você tem direito é mais fácil do que parece. Através do App Carteira de Trabalho Digital, após o login pelo Gov.br, você pode selecionar “Abono salarial” e conferir se está apto a receber esse 14º salário.

Não deixe para depois! Consultar seu saldo e verificar se você é um dos contemplados é um passo importante. Afinal, quem não gostaria de ter um extra no orçamento? Com o governo facilitando o acesso à informação, ficou ainda mais prático garantir que você não perderá essa oportunidade.

Fique atento às datas

Com a Caixa e o Banco do Brasil facilitando os pagamentos e as consultas, tudo que você precisa é estar atento e seguir os passos para garantir seu benefício. Lembre-se, após as datas de liberação dos lotes, o saque ficará disponível até 27 de dezembro de 2024. Não deixe passar!

O abono salarial do PIS/Pasep é mais do que um benefício; é um reconhecimento ao trabalhador brasileiro. Se você se enquadra nos critérios, essa é a sua chance de receber um alívio financeiro bem-vindo. Verifique sua elegibilidade, siga os passos para a consulta e garanta o seu direito. O momento é agora, e o governo está de braços abertos para ajudar. Não perca essa oportunidade!

Não deixe de conferir: CAI HOJE (04/04): Pis/Pasep paga R$117, R$706 ou R$ 1.412,00