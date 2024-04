À medida que o período eleitoral se aproxima, a participação jovem nas eleições municipais deste ano ganha destaque. Jovens de 16 a 18 anos têm até o dia 8 de maio para realizar o alistamento eleitoral, possibilitando-lhes exercer o direito ao voto em outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos.

Este movimento em direção ao engajamento jovem na política é crucial para a renovação e fortalecimento dos ideais democráticos nas comunidades.

ÚLTIMA CHAMADA jovens têm prazo para tirar título de eleitor | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Iniciativas para o engajamento jovem

Entre 18 a 22 de março, a Semana do Jovem Eleitor 2024, promovida pela Justiça Eleitoral, destacou-se por incentivar a participação desse segmento por meio da campanha “Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral – A sua voz vai fazer história”. Além de ações nas redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram desenvolvidas atividades específicas em escolas, visando aproximar os jovens do processo eleitoral.

A Justiça Eleitoral ressalta a importância da participação cidadã no processo eleitoral, enfatizando que votar é um ato que contribui diretamente para a construção do futuro da cidade e do estado, reforçando a relevância da eleição para a democracia.

Não deixe de conferir: Outono: 10 segredos para economizar energia elétrica

A influência das celebridades no alistamento jovem

Nas eleições presidenciais de 2022, personalidades como Anitta, Bruna Marquezine e Mark Ruffalo desempenharam um papel significativo ao motivar jovens, especialmente aqueles entre 16 e 17 anos, a se alistarem e votarem. Esse esforço resultou em um aumento expressivo de 51,13% no número de jovens eleitores em comparação com as eleições de 2018, segundo dados do TSE.

Procedimentos para o primeiro título eleitoral

O processo de obtenção do primeiro título eleitoral é facilitado pelo sistema TítuloNet, permitindo o alistamento eleitoral de forma online. O jovem deve fornecer dados pessoais e anexar fotografias para comprovação da identidade, além de observar a proibição de uso de adereços que dificultem a identificação.

Homens entre 18 e 45 anos precisam também apresentar comprovante de quitação com o serviço militar. Após a solicitação, o acompanhamento pode ser feito pela internet, e a biometria deve ser cadastrada no cartório eleitoral em até 30 dias.

A importância do voto jovem

O direito de voto é assegurado a todos os brasileiros acima de 16 anos, sendo facultativo para menores de 18 anos e idosos acima de 70 anos. Essa flexibilidade busca encorajar a participação juvenil no processo democrático, enfatizando o papel vital dos jovens na escolha de representantes que reflitam seus valores e aspirações.

Adolescentes de 15 anos que completarem 16 até o primeiro turno têm igualmente a oportunidade de se alistarem, evidenciando a antecipação da responsabilidade cívica. A partir dos 18 anos, o voto torna-se obrigatório, reforçando a importância da participação ativa na vida política. O site da justiça eleitoral dedicado aos jovens eleitores é uma ferramenta valiosa para esclarecimento de dúvidas e promoção do engajamento político, destacando a importância do voto como um pilar da cidadania e da democracia.

Não deixe de conferir: Novo BOTÃO do WhatsApp dará mais possibilidades aos usuários