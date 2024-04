Governo bate o martelo sobre REDUÇÃO do Bolsa Família este mês

O Bolsa Família, programa emblemático de transferência de renda do governo federal, está agendado para retomar seus pagamentos no dia 17 de abril. Este programa essencial atende mais de 20 milhões de brasileiros, fornecendo suporte financeiro vital para as famílias inscritas.

Valores e estrutura do benefício em Abril

Em abril, o valor base do Bolsa Família será de R$ 600 por família, ajustável com base em critérios específicos que refletem a composição e as necessidades de cada núcleo familiar. Aqui estão os adicionais programados para este mês:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa.

R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar (BCO): Assegura que cada família receba pelo menos R$ 600.

Assegura que cada família receba pelo menos R$ 600. Benefício Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança entre 0 a 7 anos.

Acréscimo de R$ 150 por criança entre 0 a 7 anos. Benefício Variável Familiar (BVF): Acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos.

Acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Acréscimo de R$ 50 por membro da família até sete meses de idade.

Possíveis reduções no valor

Importante notar que o valor do Bolsa Família pode ser ajustado para baixo caso a família se enquadre na regra de transição, que é aplicada quando há aumento na renda per capita da família além do limite do programa. Neste cenário, o benefício pode ser reduzido pela metade durante dois anos, se a renda per capita estiver entre R$ 218 e R$ 706.

Calendário de pagamento de Abril

O calendário de pagamento é organizado conforme o último dígito do NIS:

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 22 de abril

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 26 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Este sistema escalonado assegura uma distribuição organizada e eficiente dos recursos, garantindo que todos os beneficiários elegíveis recebam o apoio devido no tempo certo.

Como não ser bloqueado do Bolsa Família?

Para evitar ser bloqueado do Bolsa Família, é fundamental seguir algumas diretrizes essenciais. Primeiramente, mantenha suas informações cadastrais sempre atualizadas no Cadastro Único, incluindo renda, composição familiar, endereço e dados de contato.

Mudanças significativas na renda ou na estrutura familiar devem ser informadas para evitar discrepâncias que possam levar ao bloqueio. Além disso, assegure-se de cumprir as condicionalidades do programa, como a frequência escolar mínima para crianças e adolescentes e o acompanhamento das vacinas e do estado nutricional das crianças.

Participar das convocações para atualização de dados e comparecer às entrevistas ou visitas domiciliares, quando solicitado, também é crucial.

Por fim, evite fornecer informações falsas ou incompletas, pois isso pode resultar não apenas em bloqueio, mas também em cancelamento e exigência de devolução de valores recebidos indevidamente. Adotar essas medidas ajuda a garantir a continuidade do benefício para as famílias que realmente necessitam.

