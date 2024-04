As diferenças que denunciam um BOLETO FALSO

Na era digital, a sofisticação dos golpes financeiros online tem aumentado consideravelmente, com o envio de boletos falsos figurando entre as estratégias mais comuns adotadas por fraudadores.

Este artigo tem como objetivo fornecer informações cruciais para ajudá-lo a distinguir boletos autênticos dos fraudulentos, elevando sua proteção contra potenciais golpes.

Estratégias utilizadas por golpistas

Os fraudadores adotam principalmente duas táticas para disseminar boletos falsos: o envio através de e-mails e o uso de cavalos de troia para alterar os códigos de cobrança diretamente nos computadores das vítimas. No primeiro método, e-mails contendo boletos fraudulentos são enviados, muitas vezes acompanhados de mensagens que destacam a urgência do pagamento.

Já no segundo, cavalos de troia são escondidos em arquivos aparentemente inofensivos que, uma vez baixados, instalam malwares capazes de modificar as informações de pagamento do boleto, redirecionando os valores para contas controladas pelos golpistas.

Prevenindo golpes de boletos falsos

Para se precaver contra esses golpes, é essencial adotar práticas de segurança online, como:

da internet, verificando sempre sua segurança. Ao receber boletos por e-mail, verifique a existência de dívidas correspondentes antes de realizar qualquer pagamento. É importante também analisar o endereço de e-mail remetente para confirmar se pertence a uma fonte oficial da empresa credora, além de examinar o conteúdo do e-mail em busca de erros de digitação ou gramaticais, que podem indicar tentativas de fraude.

Dicas para identificar a autenticidade de um boleto

Para evitar cair em armadilhas, siga estas orientações práticas:

Conheça os números do emissor : Empresas geralmente divulgam como identificar seus boletos autênticos. Verifique se os números do documento correspondem aos informados oficialmente.

: Empresas geralmente divulgam como identificar seus boletos autênticos. Verifique se os números do documento correspondem aos informados oficialmente. Verifique os dados do credor : Antes de pagar um boleto, confirme se as informações sobre o emissor, como razão social e CNPJ, estão corretas e se o valor cobrado é esperado.

: Antes de pagar um boleto, confirme se as informações sobre o emissor, como razão social e CNPJ, estão corretas e se o valor cobrado é esperado. Analise o design do boleto : Observe se o logotipo e outros elementos visuais são consistentes com a identidade visual da empresa emissora.

: Observe se o logotipo e outros elementos visuais são consistentes com a identidade visual da empresa emissora. Compare o valor com faturas anteriores : Verifique se o montante cobrado está em linha com seus pagamentos anteriores.

: Verifique se o montante cobrado está em linha com seus pagamentos anteriores. Examine o código de barras: Garanta que o código de barras esteja legível e sem sinais de adulteração.

Implementando essas medidas de precaução e permanecendo vigilante às práticas de segurança recomendadas, você aumentará significativamente sua capacidade de identificar boletos fraudulentos e se proteger contra golpes online.

Em caso de suspeitas, a melhor ação é entrar em contato diretamente com a empresa credora para confirmar a autenticidade do boleto antes de efetuar qualquer pagamento.

