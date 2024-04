Após um período de feriado marcado por altas temperaturas e clima abafado em diversas partes do Brasil, a transição para o mês de abril é acompanhada por uma notável queda nas temperaturas. Este fenômeno se deve à chegada de novas frentes frias, que prometem modificar significativamente o clima em várias regiões do país.

Quando começa o frio de verdade em abril Veja a previsão | Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay

Previsões meteorológicas para abril

O início de abril traz a previsão de uma frente fria discreta atingindo especialmente a região Sul do Brasil, rompendo a sequência de dias ensolarados e temperaturas que ultrapassaram os 30ºC em vastas áreas do território nacional.

Contudo, é no dia 8 de abril que se espera a primeira grande frente fria do mês, impactando todo o centro-sul brasileiro com uma drástica redução nas temperaturas e possibilidade de tempestades severas, principalmente entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Não deixe de conferir: Especialista revela o risco de usar sutiã sem lavar

Fenômenos meteorológicos e seus impactos

Por volta do dia 10 de abril, um sistema de baixa pressão deve se intensificar, com potencial para evoluir para um ciclone. Esta mudança climática trará uma frente fria mais intensa, impulsionando uma massa de ar frio para o interior do país e causando diminuição das temperaturas em múltiplas regiões.

As temperaturas mínimas podem surpreender, especialmente na região Norte, onde estão previstas para ficar abaixo dos 18ºC. Adicionalmente, a friagem alcançará o Nordeste, marcando a chegada do clima mais ameno.

Impacto nas diversas regiões do brasil

A partir do dia 11 de abril, o frio começará a ser sentido de forma mais ampla, afetando as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e, posteriormente, se expandindo para o Norte e Nordeste a partir do dia 12.

Estima-se que, até o dia 14 de abril, as regiões Sul e Sudeste experimentem temperaturas abaixo dos 10ºC, com a Serra Catarinense podendo registrar marcas inferiores a 4ºC, o que possibilitaria a ocorrência da primeira geada do ano.

Embora as previsões apontem para um início de abril mais frio, é importante lembrar que variações podem ocorrer de acordo com a evolução das condições meteorológicas.

A friagem prevista será particularmente intensa no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com impacto moderado esperado para o Norte e Nordeste na segunda quinzena do mês. Este cenário sublinha a dinâmica e a imprevisibilidade do clima brasileiro, ressaltando a importância de estar preparado para rápidas mudanças meteorológicas.

Não deixe de conferir: Essas doenças são as mais perigosas para as crianças no outono