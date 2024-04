A espera acabou para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ansiosos pelo 13º salário. Em uma medida que traz alívio e antecipação financeira, o Governo Federal anunciou o adiantamento do pagamento do 13º para aqueles que dependem de benefícios do INSS. Com isso, beneficiários não precisarão aguardar até o final do ano para acessar essa renda adicional.

Antes da hora: 13º salário do INSS cairá antes da hora | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes sobre a antecipação

O processo de pagamento do 13º será dividido em duas fases, ocorrendo nos meses de abril e maio. A distribuição dos pagamentos é organizada de acordo com o dígito final do número do benefício, com calendários específicos para quem recebe até um salário mínimo e para aqueles com benefícios acima desse valor.

Elegibilidade para o 13º

A maioria dos beneficiários do INSS está qualificada para receber o 13º, incluindo aposentados e indivíduos beneficiados por auxílio por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença. Além disso, pessoas impactadas por calamidades naturais e elegíveis para o saque-calamidade também estão aptas a receber o 13º.

Organize-se com o calendário

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo, os pagamentos são programados do final de abril até o início de junho, seguindo a sequência do último dígito do cartão de benefício. Aqueles com benefícios acima de um salário mínimo terão suas datas de pagamento estendidas de 2 de maio a 7 de junho, agrupadas por final do número do benefício.

Calendário de pagamento para beneficiários até um salário mínimo:

Final 1: Primeira parcela em 24 de abril e segunda em 24 de maio;

Final 2: Primeira em 25 de abril, segunda em 27 de maio;

E assim por diante, até o final 0, que recebe a primeira parcela em 8 de maio e a segunda em 7 de junho.

Para beneficiários acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: Primeira parcela em 2 de maio, segunda em 3 de junho;

Finais 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, 5 e 0: Pagamentos seguem a mesma lógica, encerrando com finais 5 e 0 recebendo a primeira em 8 de maio e a segunda em 7 de junho.

A antecipação do 13º salário do INSS representa uma notícia bem-vinda para muitos brasileiros, proporcionando um alívio financeiro antecipado. Com o calendário agora disponível, é fundamental que os beneficiários se organizem para aproveitar ao máximo esse benefício extra.

Entenda como funciona o consignado do INSS

O empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma modalidade de crédito disponível para aposentados e pensionistas. Esse tipo de empréstimo se destaca pela comodidade e pelas taxas de juros geralmente mais baixas em comparação com outras formas de crédito pessoal.

Uma característica marcante do empréstimo consignado é que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do benefício mensal do contratante, limitando o risco de inadimplência e garantindo segurança tanto para o credor quanto para o devedor.

Para ser elegível ao empréstimo consignado, o beneficiário do INSS deve atender a critérios específicos, que incluem a natureza do benefício recebido e a faixa etária. O valor das parcelas não pode exceder a margem consignável, que é de 35% do valor do benefício, sendo 30% destinados

