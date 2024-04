Em uma medida significativa, o Governo Federal anunciou a garantia de manutenção dos pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 31 de dezembro de 2024, mesmo para aqueles beneficiários que não conseguem realizar a prova de vida.

Esta decisão, publicada no Diário Oficial da União em 15 de março, representa um grande alívio para milhões de brasileiros dependentes de aposentadorias e pensões para o seu sustento.

Aposentados COMEMORAM novidade da Prova de Vida do INSS | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mudanças no procedimento de prova de vida

Historicamente, a prova de vida tem sido um procedimento obrigatório para confirmar a elegibilidade dos beneficiários em continuar recebendo seus pagamentos. A falta de realização dessa etapa em anos anteriores poderia resultar no bloqueio do benefício. No entanto, com a nova regulamentação, esse risco está afastado até o final de 2024.

Desde 2023, o INSS implementou uma nova abordagem para a realização da prova de vida, buscando a verificação da existência do beneficiário por meio do cruzamento de dados com outras instituições. Essa medida visa eliminar a necessidade de deslocamento até as agências do INSS, facilitando o processo para os beneficiários.

Desafios na implementação da nova metodologia

Em fevereiro, o INSS havia convocado aproximadamente 4,3 milhões de pessoas para realizar a prova de vida pelo método tradicional, devido à incapacidade de confirmar a situação desses beneficiários apenas com os dados existentes. Essa convocação gerou insatisfação entre os beneficiários, forçados a visitar uma agência do INSS durante a pandemia de COVID-19.

Face à reação negativa, o INSS esclareceu que a instituição tomaria a iniciativa de verificar a situação dos beneficiários, evitando a necessidade de deslocamentos desnecessários por parte dos mesmos.

Inovações nas regras de verificação

A nova norma também ajusta o prazo para a realização da prova de vida, que agora é contabilizado a partir da última atualização cadastral do benefício ou da última realização da prova de vida.

Esta alteração é significativa, pois promete proporcionar maior comodidade e segurança para aposentados e pensionistas, assegurando a continuidade do recebimento de seus benefícios sem interrupções ou obrigatoriedades de comparecimento físico.

Um passo adiante na segurança social

A decisão de manter os pagamentos do INSS até o final de 2024, independentemente da realização da prova de vida, é um marco importante na política de seguridade social do Brasil.

Garantindo tranquilidade e segurança financeira para os beneficiários, o Governo Federal reconhece a necessidade de adaptar os procedimentos às realidades e desafios enfrentados pelos cidadãos, especialmente no contexto da pandemia. Esta medida reflete um compromisso contínuo com o bem-estar dos aposentados e pensionistas do país.

