Em meio às flutuações econômicas que desafiam o equilíbrio financeiro das famílias brasileiras, o governo federal disponibiliza programas de suporte que podem significar um alívio considerável para aqueles em situação de vulnerabilidade.

Dentre estes programas, destacam-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família, que juntos, podem somar um benefício de até R$ 2.012 para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

CPF na lista do CadÚnico garante pagamento de R$ 2 mil | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefício de prestação continuada (BPC)

O BPC destina-se a dois grupos principais: pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que se encontram em condições de não prover a própria subsistência, nem tê-la provida por familiares. Para ser elegível ao BPC, o solicitante deve cumprir os seguintes requisitos:

Idade ou Condição : Ter uma deficiência em qualquer idade, ou ser idoso(a) com 65 anos ou mais, comprovando a incapacidade de sustento próprio.

: Ter uma deficiência em qualquer idade, ou ser idoso(a) com 65 anos ou mais, comprovando a incapacidade de sustento próprio. Vulnerabilidade Socioeconômica : A renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo.

: A renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Inscrição no CadÚnico : É imprescindível estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados.

: É imprescindível estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados. Avaliações Médica e Social: Para pessoas com deficiência, é necessário passar por avaliações que comprovem a deficiência e a situação de vulnerabilidade.

Não deixe de conferir: BACEN esclarece sobre taxa de transferência PIX 2024

Bolsa Família

O programa Bolsa Família é direcionado a famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza, definidas por rendas per capita de até R$ 89,00 e entre R$ 89,01 e R$ 178,00, respectivamente. Além do critério de renda, as famílias devem incluir crianças, adolescentes até 17 anos, gestantes ou lactantes, e comprometer-se a seguir as condicionalidades do programa nas áreas de saúde e educação.

Elegibilidade e solicitação dos benefícios

Para solicitar tanto o BPC quanto o Bolsa Família, o primeiro passo é assegurar a inscrição no CadÚnico. Esse registro pode ser realizado em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua localidade. Após a inscrição no CadÚnico, os interessados no BPC devem procurar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para formalizar a solicitação, incluindo a realização de perícia médica para as pessoas com deficiência.

Para acessar o Bolsa Família, além do CadÚnico, a família deve apresentar no CRAS documentos de identificação de todos os membros, comprovantes de residência e renda. É crucial o compromisso com as condicionalidades do programa para manter o benefício.

Impacto e importância dos programas

O benefício combinado de até R$ 2.012 representa um auxílio fundamental para muitas famílias brasileiras, contribuindo para o sustento e a melhoria das condições de vida dos indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O CadÚnico surge como a porta de entrada para esses programas, ressaltando a importância de estar devidamente inscrito e com os dados atualizados.

Diante da adversidade econômica, o BPC e o Bolsa Família são vitais na composição da rede de segurança social do Brasil, provendo assistência financeira e suporte a quem mais precisa. Se você se encaixa nos critérios de elegibilidade, procure um CRAS e informe-se sobre como esses programas podem ajudar você e sua família a enfrentar tempos desafiadores.

Não deixe de conferir: Aviso: contas de luz e de farmácia ficarão mais caras no Brasil