Instagram lança recurso para FUGIR de política

Recentemente, uma atualização significativa foi implementada nas plataformas Instagram e Threads, ambas sob a propriedade da Meta. Esta inovação permite aos usuários ajustar suas configurações para visualizar menos conteúdo de natureza política, introduzindo uma nova dinâmica na interação com esses aplicativos.

Este desenvolvimento gerou amplo debate entre os usuários, refletindo diversas perspectivas sobre o impacto dessa mudança na experiência nas redes sociais.

Entendendo a nova ferramenta

A mais recente atualização das plataformas Instagram e Threads introduziu um filtro opcional, acessível através das configurações do usuário. Esta nova funcionalidade concede ao usuário a autonomia de limitar a quantidade de conteúdo de “tópicos sociais ou políticos” sugeridos pelo algoritmo das plataformas.

Consequentemente, isso se traduz em uma diminuição de recomendações de conteúdo político em várias áreas da plataforma, incluindo a aba Explorar, Reels, e as sugestões de feed e de novos usuários para seguir.

Como ativar a limitação de conteúdo político

Para os usuários que desejam ativar ou desativar essa funcionalidade, o processo é intuitivo. Alguns usuários podem encontrar a funcionalidade já ativada por padrão e podem desativá-la caso prefiram continuar visualizando conteúdos políticos. Esse ajuste pode ser encontrado no menu de configurações do Instagram, especificamente na aba “Conteúdo sugerido”. A alteração não se limita ao Instagram, afetando também o Threads, onde as contas são interconectadas.

Disponibilidade e implementação da atualização

A implementação dessa funcionalidade foi inicialmente anunciada em fevereiro e começou a ser disponibilizada de forma gradual. Apesar de ainda não estar acessível a todos os usuários, a previsão é que em breve seja uma opção global, permitindo que a comunidade de usuários em todo o mundo possa se beneficiar dessa personalização.

A Meta esclareceu que o objetivo desta atualização é diminuir a visibilidade de publicações políticas para usuários que preferem não visualizar tais conteúdos. A definição de conteúdo político abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo menções a governos, eleições ou questões sociais que impactam grupos de pessoas ou a sociedade como um todo.

Essa ampla definição, no entanto, pode levar à exclusão não intencional de alguns posts do feed dos usuários.

A introdução desse recurso no Instagram e no Threads sinaliza uma adaptação contínua das redes sociais às preferências dos usuários, buscando oferecer uma experiência mais personalizada. No entanto, essa mudança também levanta questões sobre o equilíbrio entre a personalização do conteúdo e a necessidade de estar informado sobre assuntos políticos e sociais, destacando o debate sobre o papel das redes sociais na disseminação de informações importantes.

