O abono salarial PIS/PASEP é uma fonte de renda adicional para milhões de trabalhadores brasileiros, atuando como um complemento valioso à sua receita anual. Este guia oferece um panorama detalhado sobre o funcionamento do abono, os critérios de elegibilidade e as datas de pagamento para 2024.

PIX Urgente de R$ 471 para quem trabalha com carteira assinada; entenda | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o abono salarial PIS/PASEP

O abono salarial PIS/PASEP é um direito dos trabalhadores formais do Brasil, representando um suporte financeiro essencial. O PIS, dirigido aos trabalhadores do setor privado, e o PASEP, destinado aos servidores públicos, são pagos anualmente, visando aumentar a renda daqueles com menores salários. A quantia recebida varia conforme o tempo de serviço no ano-base considerado pelo programa.

Critérios para recebimento

Para ser beneficiário do abono salarial, o trabalhador deve:

Ter atuado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais durante esse período;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há cinco anos ou mais;

Ter seus dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Cálculo do Valor do Abono

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, conforme a tabela abaixo, garantindo um benefício justo e alinhado à dedicação de cada trabalhador.

Exemplo: Trabalhar por 4 meses no ano-base permite o recebimento de R$ 471.

Fique por dentro: Aviso: INSS pagará até R$ 84 mil para mais de 200 mil segurados

Calendário de pagamentos 2024

O abono é distribuído seguindo um calendário predeterminado, organizado pelo mês de nascimento do trabalhador, como demonstrado a seguir:

Janeiro : 15/02/2024

: 15/02/2024 Fevereiro : 15/03/2024

: 15/03/2024 Março e Abril: 15/04/2024

As demais datas de aniversário serão pagas no mesmo dia, alterando somente o mês em questão. Haja vista que haverão meses que os pagamentos serão feitos referentes a dois meses diferentes de aniversário dos respectivos trabalhadores. Saiba mais sobre o calendário de pagamentos do PIS/Pasep.

Consulta de elegibilidade

Verificar se está entre os beneficiários é simples. Acessando os sites da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, é possível realizar a consulta mediante o número do PIS/PASEP.

O abono salarial é automaticamente depositado em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal (PIS) ou ao Banco do Brasil (PASEP). Para quem não possui conta nesses bancos, é possível abrir uma gratuitamente ou utilizar uma conta existente, seguindo as orientações específicas de cada instituição bancária.

O abono salarial PIS/PASEP é um direito significativo para trabalhadores brasileiros, oferecendo um reforço financeiro importante. Cumprindo os requisitos e seguindo os passos para a consulta e recebimento, os beneficiários podem aproveitar essa vantagem econômica. Fique atento ao calendário e certifique-se de estar em dia com suas informações para garantir o acesso a esse benefício.

Fique por dentro: Presente de R$ 2.000 liberado para quem tem conta no Caixa Tem