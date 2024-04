De R$ 50 a R$ 6 mil: como emprestar do FGTS

Em tempos de incertezas econômicas, a busca por soluções financeiras que ofereçam condições favoráveis torna-se crucial para muitos brasileiros.

Entre as diversas opções disponíveis, a antecipação do saque-aniversário do FGTS destaca-se como uma alternativa viável e economicamente atraente para trabalhadores do setor privado que necessitam de recursos emergenciais.

Flexibilidade e vantagens do saque-aniversário

Lançada em 2020, essa modalidade permite aos trabalhadores o acesso antecipado ao saldo do FGTS, com valores que variam de R$ 50 a R$ 6 mil ou mais, dependendo do montante acumulado na conta. A grande vantagem é a oferta de uma taxa de juros mais baixa em comparação com outras opções de crédito no mercado, tornando-se uma solução de liquidez imediata para quem precisa.

Uso estratégico para quitação de Dívidas

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) em colaboração com a Zetta aponta que cerca de 45% dos trabalhadores optam por essa antecipação para liquidar dívidas em atraso. Este dado sublinha a relevância dessa alternativa como ferramenta de gestão financeira, possibilitando a muitos a chance de regularizar sua situação econômica de forma menos onerosa.

Por que considerar a antecipação do saque-aniversário?

A escolha por esta modalidade de empréstimo se justifica pelas suas condições favoráveis. O valor antecipado é calculado com base no saldo disponível na conta do FGTS, resultante dos depósitos realizados pelo empregador ao longo do tempo. Um diferencial importante é a ausência de parcelas mensais fixas, já que o pagamento do adiantamento ocorre automaticamente no momento do saque-aniversário, em um prazo que pode variar de três a doze anos, conforme acordado com a instituição financeira.

Como solicitar a antecipação

Para aqueles interessados, o processo de solicitação é simples e pode ser realizado em poucos passos:

Acesse o aplicativo do FGTS e entre na sua conta; Selecione a opção para autorizar a consulta do saldo por instituições bancárias; Escolha a modalidade de “Saque-aniversário”; Indique o banco que estará autorizado a consultar o saldo e confirme a operação; Prossiga com a contratação do empréstimo junto ao banco selecionado.

A antecipação do saque-aniversário se apresenta como uma solução estratégica e acessível para trabalhadores em busca de liquidez emergencial. Com taxas de juros competitivas e um processo de contratação descomplicado, essa opção merece consideração por parte daqueles que necessitam de um recurso financeiro imediato, oferecendo uma alternativa para a gestão de dívidas e o equilíbrio financeiro.

