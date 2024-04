Aprenda como viajar pagando MUITO POUCO

Descubra como a Carteira do Idoso pode ser a chave para explorar o Brasil com economia e conforto. Este documento não é apenas um simples cartão, mas um passe para aventuras inesquecíveis, permitindo que idosos viajem pelo país com benefícios exclusivos que aliviam o orçamento.

Benefícios e como aproveitá-los

A Carteira do Idoso transforma a experiência de viagem, oferecendo acesso facilitado ao transporte público interestadual. Beneficiários têm direito a dois assentos gratuitos em cada veículo ou, caso estes estejam ocupados, a um desconto mínimo de 50% nas passagens. Esta vantagem é especialmente relevante para quem deseja descobrir novos destinos sem se preocupar com altos custos de viagem.

Elegibilidade e processo de solicitação

Para ser elegível ao benefício, é necessário ter 60 anos ou mais e uma renda mensal de até dois salários mínimos. A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um pré-requisito essencial.

Aqueles que ainda não estão inscritos no Cadastro Único podem dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar o cadastro. Vale ressaltar que o benefício é aplicável apenas a ônibus convencionais, não se estendendo a serviços de categorias superiores como executivo ou leito.

Emissão e renovação da carteira

Obter a Carteira do Idoso é um processo simples, podendo ser feito tanto online, através do portal do governo, quanto presencialmente no CRAS. Após a confirmação dos dados no Cadastro Único, o documento é emitido e disponibilizado imediatamente, com validade de dois anos.

Importante: a renovação da carteira agora depende exclusivamente da atualização periódica no Cadastro Único, eliminando a necessidade de procedimentos de renovação manual e assegurando a continuidade dos benefícios sem interrupções.

Sobre o Cadastro Único

O Cadastro Único é uma iniciativa do Governo Federal, administrada localmente pelas prefeituras, projetada para identificar e registrar famílias de baixa renda. A inscrição é gratuita e essencial para acessar uma variedade de programas sociais. Para se inscrever, é necessário que o responsável pela família apresente no CRAS os documentos de todos os membros da família, incluindo identidade, CPF e comprovante de residência.

A Carteira do Idoso é mais do que um documento; é um passaporte para a liberdade de viajar e explorar o Brasil com economia e segurança. Aproveitar esses benefícios é fácil, bastando seguir os passos para solicitação e manter os dados atualizados no Cadastro Único. Viaje mais e melhor com a Carteira do Idoso.

